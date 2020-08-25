Тина Кароль впечатлила образом в 6-килограммовом металлическом платье
25 августа 2020 14:15
Юлия Крутиева
В минувший понедельник в Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.
На Софийской площади с торжественной речью выступил президент Украины Владимир Зеленский
, а самые популярные украинские знаменитости исполнили попурри из 42 песен.
Приняла участие в концерте и певица Тина Кароль, которая произвела небывалый фурор среди гостей концерта и зрителей по всей Украине своим образом.
Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Для выступления Тина выбрала очень красивый аутфит от украинского дизайнера. На локации у фонтанов артистка появилась в металлическом платье, состоящего из 15 500 металлических бусин.
Вес концертного наряда Кароль составил 6 килограммов, а на его пошив у дизайнера ушло 180 часов – почти 8 дней напролет. Образ артистки завершили серебристые босоножки на каблуке и голливудская укладка с изысканным макияжем.
Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Напомним,