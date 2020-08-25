Тина Кароль впечатлила образом в 6-килограммовом металлическом платье

В минувший понедельник в Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.

На Софийской площади с торжественной речью выступил президент Украины Владимир Зеленский , а самые популярные украинские знаменитости исполнили попурри из 42 песен.

Приняла участие в концерте и певица Тина Кароль, которая произвела небывалый фурор среди гостей концерта и зрителей по всей Украине своим образом.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Для выступления Тина выбрала очень красивый аутфит от украинского дизайнера. На локации у фонтанов артистка появилась в металлическом платье, состоящего из 15 500 металлических бусин.

Вес концертного наряда Кароль составил 6 килограммов, а на его пошив у дизайнера ушло 180 часов – почти 8 дней напролет. Образ артистки завершили серебристые босоножки на каблуке и голливудская укладка с изысканным макияжем.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Напомним,