Владимир Зеленский наградил орденами и званиями звезд украинского шоу-бизнеса
Ко Дню Конституции Украины президент Владимир Зеленский наградил званиями, медалями и орденами военных, ученых, артистов, учителей, врачей и других.
Заслуженного артиста Украины получили кинопродюсер, певец и композитор Алексей Потапенко (ПТП), а также композитор и певец Арсен Мирзоян.
Народного артиста Украины получил артист театра и кино из Одессы Олег Филимонов.
Орденом княгини Ольги III степени наградили певиц Ирину Билык и Тину Кароль.
Орден "За заслуги" III степени получила ведущая, общественный деятель Маша Єфросинина.
Орденом княгини Ольги II степени наградили ведущую ТСН на 1+1 Аллу Мазур
Орденом "За заслуги" I степени (посмертно) награждена была главный продюсер службы новостей на 1+1 Елена Несмеян.
Напомним,