Владимир Зеленский наградил орденами и званиями звезд украинского шоу-бизнеса

28 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Владимир Зеленский наградил орденами и званиями звезд украинского шоу-бизнеса
Владимир Зеленский и Потап
Ivona.bigmir.net

Ко Дню Конституции Украины президент Владимир Зеленский наградил званиями, медалями и орденами военных, ученых, артистов, учителей, врачей и других.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина "отбила" дворецкого Школы леди у Юли Чигринец
В указе Президента Владимира Зеленского отмечены государственными наградами Украины и популярные звезды украинского шоу-бизнеса. В частности:

Заслуженного артиста Украины получили кинопродюсер, певец и композитор Алексей Потапенко (ПТП), а также композитор и певец Арсен Мирзоян.

Потап и Арсен Мирзоян / Коллаж Tv.ua

Народного артиста Украины получил артист театра и кино из Одессы Олег Филимонов.

Орденом княгини Ольги III степени наградили певиц Ирину Билык и Тину Кароль.

Орден "За заслуги" III степени получила ведущая, общественный деятель Маша Єфросинина.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Орденом княгини Ольги II степени наградили ведущую ТСН на 1+1 Аллу Мазур

Орденом "За заслуги" I степени (посмертно) награждена была главный продюсер службы новостей на 1+1 Елена Несмеян.

Напомним,

Облако тегов

Маша Ефросинина личная жизнь звезд Алла Мазур Владимир Зеленский Тина Кароль Потап Ирина Билык Арсен Мирзоян Алексей Потапенко новости Президент Украины награда звание орден

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 18 выпуске от 27.06.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 18 выпуске от 27.06.2020
Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном
Новости

Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом Ричардом Горном
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

28 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK