Джамала снялась в фильме Netflix с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакаАдамс: наша гордость
В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе Евровидение.
В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие!
Джамала рассказала, что ее больше всего впечатлило на съемках, а также вспомнила те невероятные эмоции, которые испытывала при работе с голливудскими звездами.
На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном.
Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”.... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием.
Певица также поделилась воспоминаниями о теплой встрече с участниками разных лет песенного конкурса. А с представительницей Эстонии на «Евровидении-2018» Элиной Нечаевой и вовсе обошли всю самую оживленную торговую лондонскую улицу в поисках игрушки для сына Джамалы.
Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Моя любимая LOREEN, Элина Нечаева, с которой после съёмок мы обошли всю Оксфорд стрит в поисках игрушки для Эмира, душевный Рыбак, озорная и смешная Нетта Барзилай... Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло».
Напомним,