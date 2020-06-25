Алена Шоптенко призналась, о какой профессии мечтала в юности

25 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
Алена Шоптенко призналась, о какой профессии мечтала в юности
Танцовщица Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko

Танцовщица Алена Шоптенко рассказала, как могла сложиться ее судьба без хореографии.

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Хореограф Алена Шоптенко никогда не мечтала стать тренером по бальным танцам. Она планировала работать в совершенно другой сфере.

Я никогда не хотела связывать свою жизнь с танцами, – призналась Алена Шоптенко в интервью для канала «Украина». – Я не мечтала быть тренером по бальным танцам. Мне говорили, что у меня должна быть серьезная профессия. А танцы – это несерьезно.

Танцовщица Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
И хотя будущий известный хореограф с шести лет занималась танцами, она стала учиться Киевском лицее бизнеса.

Я не понимала, что мне делать в 17 лет. Я училась в и думала, что буду топ-менеджером в иностранной компании, – сказала Алена. – Когда я училась на экономическом, то на тот момент уже активно работала в танцевальной сфере. В 2006 году я побежала с экзамена по информатике на кастинг. То есть тренер сказал пойти – я пошла.

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Алена Шоптенко оказалась самой младшей из всех участников проекта.

Никто не верил, что я смогу кого-то научить. Все видели во мне просто миленькую хорошенькую девочку, – сказала хореограф в эфире. – А девочка победила самый первый танцевальный проект.

Танцовщица Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
Шоптенко не осознавала, что у нее это действительно хорошо получается.

Я просто делала то, что мне нравится. Это сейчас думаешь: «Лучше было сделать по-другому». А тогда было столько эмоций! Мы работали с огромным удовольствием, – поделилась Алена. – В 18 лет ты испытываешь классные ощущения, когда не думаешь о всей серьезности того, что происходит, а делаешь так, что чувствуешь.

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После участия в танцевальном шоу ее жизнь кардинально поменялась. И Алене Шоптенко, которая все еще планировала работать в экономической сфере, стало ясно, что танцы – ее судьба.

В моей жизни так происходило каждый раз: как только я намеревалась бросать танцы как спорт, у меня тут же находился партнер! Например, за год до танцевального проекта мы с Владимиром Гончаровым стали чемпионами мира, – сказала Шоптенко. – То есть судьба меня все время возвращала. И в какой-то момент я поняла, что танцы – это мое призвание.

Танцовщица Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
Напомним, 

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