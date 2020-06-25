Звезда Первых ласточек Александр Рудинский распрощался со статусом холостяка
25 июня 2020 14:20
Юлия Крутиева
Саша Рудинский на съемках
пресс-служба Нового канала
Пандемия коронавируса - не повод отменять торжественные события.
Именно такого мнения актер Александр Рудинский. Следом за своим коллегой, актером Максимом Самчиком
, звезда популярного сериала «Первые ласточки» распрощался со статусом холостяка.
25 июня состоялась свадьба Александра. Об этом счастливый парень сообщил на своей странице в Инстаграм. Торжество прошло в одном из киевских ЗАГСов на левом берегу Днепра.
Саша Рудинский с женой / instagram.com/novy_se.reals
Избранницей 24-летнего актера стала актриса Мария Заныборщ. Клятвами верности самая красивая рыжеволосая пара обменялась в красивых нарядах. Невеста выбрала белое платье свободного кроя, а жених – рубашку и брюки в тон наряду
любимой.
Помолвка пары состоялась в Будапеште. Александр сделал предложение Марии во время катания на колесе обозрения. Как признается актер, все произошло спонтанно, но очень искренне.
Саша Рудинский с женой / instagram.com/novy_se.reals
Напомним,