Звезда Первых ласточек Александр Рудинский распрощался со статусом холостяка

25 июня 2020 14:20 Юлия Крутиева
Звезда Первых ласточек Александр Рудинский распрощался со статусом холостяка
Саша Рудинский на съемках
пресс-служба Нового канала

Пандемия коронавируса - не повод отменять торжественные события.

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Именно такого мнения актер Александр Рудинский. Следом за своим коллегой, актером Максимом Самчиком, звезда популярного сериала «Первые ласточки» распрощался со статусом холостяка.

25 июня состоялась свадьба Александра. Об этом счастливый парень сообщил на своей странице в Инстаграм. Торжество прошло в одном из киевских ЗАГСов на левом берегу Днепра.

Саша Рудинский с женой / instagram.com/novy_se.reals
Избранницей 24-летнего актера стала актриса Мария Заныборщ. Клятвами верности самая красивая рыжеволосая пара обменялась в красивых нарядах. Невеста выбрала белое платье свободного кроя, а жених – рубашку и брюки в тон наряду
любимой.

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Помолвка пары состоялась в Будапеште. Александр сделал предложение Марии во время катания на колесе обозрения. Как признается актер, все произошло спонтанно, но очень искренне.

Саша Рудинский с женой / instagram.com/novy_se.reals
Напомним, 

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