Звезда Первых ласточек Александр Рудинский распрощался со статусом холостяка

Пандемия коронавируса - не повод отменять торжественные события.

Именно такого мнения актер Александр Рудинский. Следом за своим коллегой, актером Максимом Самчиком , звезда популярного сериала «Первые ласточки» распрощался со статусом холостяка.

25 июня состоялась свадьба Александра. Об этом счастливый парень сообщил на своей странице в Инстаграм. Торжество прошло в одном из киевских ЗАГСов на левом берегу Днепра.

Саша Рудинский с женой / instagram.com/novy_se.reals

Избранницей 24-летнего актера стала актриса Мария Заныборщ. Клятвами верности самая красивая рыжеволосая пара обменялась в красивых нарядах. Невеста выбрала белое платье свободного кроя, а жених – рубашку и брюки в тон нарядулюбимой.

Помолвка пары состоялась в Будапеште. Александр сделал предложение Марии во время катания на колесе обозрения. Как признается актер, все произошло спонтанно, но очень искренне.

Саша Рудинский с женой / instagram.com/novy_se.reals

Напомним,