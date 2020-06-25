Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем – СМИ

25 июня 2020 00:15 Юлия Крутиева
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем – СМИ
Гарик Харламов и Кристина Асмус
instagram.com/asmuskristina

День назад СМИ облетела шокирующая новость – спустя 8 лет брака разводятся Гарик Харламов с Кристиной Ассус.

Читайте такжеДля Елены-Кристины Лебедь раскрытие схемы аферистов с авто едва не закончилось плачевно
В своих постах Кристина Асмус и Гарик Харламов написали, что хайпиться на этой теме они не будут, и ожидать от них каких-либо официальных комментариев пока что не стоит.

Но сейчас в Сети распространяется информация, что развод звездной пары – это всего лишь часть шоу. Об этом в интервью КП заявил ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

Гарик Харламов и Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina

Читайте также21-летний сын Виктора Павлика сделал новое заявление после прекращения лечения
Со слов ведущего, текст, который Кристина и Гарик написали в соцсетях, был им дан. Таким образом супруги выполнили задание, данное им в рамках проекта. Маркони также рассказал, что выпуск с Харламовым и Асмус выйдет в июле, а до этого времени пара будет отрицать все сплетни.

Отреагировать на такое заявление ведущего поспешил Гарик Харламов. В Инстаграм-сториз актер заявил, что таким образом ведущий просто пиарит свое шоу:

Вот оно как? Камин аут значит? Хммм...ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и подколоть всех. Класс! господин Маркони, я в абсолютном восторге. Ну а теперь смотрите... вы объявили, что передача с нашим участием выйдет в июле...давайте считать дни. Мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск.

Гарик Харламов с дочкой / instagram.com/asmuskristina

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Кристина Асмус разводы звезд Гарик Харламов развод социальные сети новости скандалы звезд

Материалы по теме

Одно из самых экстремальных в жизни: Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьем
Новости

Одно из самых экстремальных в жизни: Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьемЭксклюзив
21-летний сын Виктора Павлика сделал новое заявление после прекращения лечения
Новости

21-летний сын Виктора Павлика сделал новое заявление после прекращения лечения
25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

25 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 25 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 25 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK