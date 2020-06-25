Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем – СМИ

День назад СМИ облетела шокирующая новость – спустя 8 лет брака разводятся Гарик Харламов с Кристиной Ассус.

В своих постах Кристина Асмус и Гарик Харламов написали, что хайпиться на этой теме они не будут, и ожидать от них каких-либо официальных комментариев пока что не стоит.

Но сейчас в Сети распространяется информация, что развод звездной пары – это всего лишь часть шоу. Об этом в интервью КП заявил ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

Гарик Харламов и Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina

Со слов ведущего, текст, который Кристина и Гарик написали в соцсетях, был им дан. Таким образом супруги выполнили задание, данное им в рамках проекта. Маркони также рассказал, что выпуск с Харламовым и Асмус выйдет в июле, а до этого времени пара будет отрицать все сплетни.

Отреагировать на такое заявление ведущего поспешил Гарик Харламов. В Инстаграм-сториз актер заявил, что таким образом ведущий просто пиарит свое шоу:

Вот оно как? Камин аут значит? Хммм...ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и подколоть всех. Класс! господин Маркони, я в абсолютном восторге. Ну а теперь смотрите... вы объявили, что передача с нашим участием выйдет в июле...давайте считать дни. Мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск.

Гарик Харламов с дочкой / instagram.com/asmuskristina

Напомним,