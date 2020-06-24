Самая низкая и младшая участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта
Суперфиналистке второго сезона проекта Топ-модель по-украински Вике Рогальчук удалось построить успешную карьеру, несмотря на нестандартные для модели параметры.
Я дважды ездила по контракту, и мне всегда везло с работой. Я много снималась в телевизионной рекламе, снималась для Vogue в Шанхае! – похвасталась Вика. – В этом преимущество моего роста – обычно высоким моделям в Китае достается скучная работа. Контракт в Милане не хочу – понимаю, что просто там протусуюсь. Да и английский нужно подтянуть.
Особенно гордится Вика своими съемками для Diesel и китайского Vogue.
Тогда я была в Китае в сезон, когда вообще не было работы, и мы просто тусили и отрывались. И тут я приезжаю на работу, где мне дали на завтрак классную вкусную еду, сделали маникюр… Сразу видно, какой это уровень, – вспоминает Рогальчук. – Мы делали fashion-story для Vogue, кампейн (имиджевая съемка, которая передает дух бренда, – прим. ред.) для лондонского бренда. Эти фото потом висели на билбордах по всему Китаю.
Мои любимые съемки в клипе – это когда мне звонят друзья и говорят: «Вика, мы завтра хотим снять клип на наш трек, приглашаем». Снимали вечером в киевском метро, получилось классное видео, собрало около трех миллионов просмотров на YouTube,– похвасталась Вика.
Сейчас девушка сотрудничает с рекламным агентством, которое подкидывает ей заказы на рекламу в Instagram, но считает себя не блогером, а инфлюенсером (человек, имеющий влияние на аудиторию в определенной сфере, – прим. ред.).
Напомним,