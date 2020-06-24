Самая низкая и младшая участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта

24 июня 2020 15:10 Юлия Крутиева
Самая низкая и младшая участница Топ-модели по-украински рассказала о жизни после проекта
Участница Топ-модели по-украински Вика Рогальчук
пресс-служба Нового канала

Суперфиналистке второго сезона проекта Топ-модель по-украински Вике Рогальчук удалось построить успешную карьеру, несмотря на нестандартные для модели параметры.

Читайте такжеДжамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Вика Рогальчук – самая младшая и самая низкая участница второго сезона проекта «Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал. С ростом 169 см она умудрилась не только дойти до суперфинала модельного реалити, но и продолжить строить успешную карьеру в этой сфере. После окончания ТМПУ девушка уехала работать по контракту в Китай.

Я дважды ездила по контракту, и мне всегда везло с работой. Я много снималась в телевизионной рекламе, снималась для Vogue в Шанхае! – похвасталась Вика. – В этом преимущество моего роста – обычно высоким моделям в Китае достается скучная работа. Контракт в Милане не хочу – понимаю, что просто там протусуюсь. Да и английский нужно подтянуть.

Участница Топ-модели по-украински Вика Рогальчук / пресс-служба Нового канала

Особенно гордится Вика своими съемками для Diesel и китайского Vogue.

Тогда я была в Китае в сезон, когда вообще не было работы, и мы просто тусили и отрывались. И тут я приезжаю на работу, где мне дали на завтрак классную вкусную еду, сделали маникюр… Сразу видно, какой это уровень, – вспоминает Рогальчук. – Мы делали fashion-story для Vogue, кампейн (имиджевая съемка, которая передает дух бренда, – прим. ред.) для лондонского бренда. Эти фото потом висели на билбордах по всему Китаю.

Участница Топ-модели по-украински Вика Рогальчук / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеЕлена Кравец призналась, намерена ли она баллотироваться в мэры Киева
Есть у выпускницы модельного реалити Нового канала и опыт съемки в клипе. С еще одним участником «Топ-модели по-украински» Сергеем Стоуном она снялась в клипе Елки «Мир открывается». И не только.

Мои любимые съемки в клипе – это когда мне звонят друзья и говорят: «Вика, мы завтра хотим снять клип на наш трек, приглашаем». Снимали вечером в киевском метро, получилось классное видео, собрало около трех миллионов просмотров на YouTube,
– похвасталась Вика.

Участница Топ-модели по-украински Вика Рогальчук / пресс-служба Нового канала

Сейчас девушка сотрудничает с рекламным агентством, которое подкидывает ей заказы на рекламу в Instagram, но считает себя не блогером, а инфлюенсером (человек, имеющий влияние на аудиторию в определенной сфере, – прим. ред.).

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости телешоу Топ-модель по-украински Топ-модель по-украински-2

Материалы по теме

Для Елены-Кристины Лебедь раскрытие схемы аферистов с авто едва не закончилось плачевно
Новости

Для Елены-Кристины Лебедь раскрытие схемы аферистов с авто едва не закончилось плачевно
ТОП-5 книг для летнего отдыха от модели и телеведущей Аманды Ироаньи
Книжные обзоры

ТОП-5 книг для летнего отдыха от модели и телеведущей Аманды ИроаньиЭксклюзив
Актриса Надежда Хильская: Виталина и Шульга – бомбическая парочка!
Интервью

Актриса Надежда Хильская: Виталина и Шульга – бомбическая парочка!
Максим Галкин о фиктивных браках в шоу-бизнесе: Это личное дело каждого
Теленеделя

Максим Галкин о фиктивных браках в шоу-бизнесе: Это личное дело каждого

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK