Тайный агент: шокирующее расследование журналистов о работе охранников в ТРЦ и супермаркетах

24 июня 2020 14:55 Юлия Крутиева
Тайный агент: шокирующее расследование журналистов о работе охранников в ТРЦ и супермаркетах
Тайный агент 4 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.06.2020)
кадр из программы

В новом выпуске программы Тайный агент (Новый канал) журналисты расследовали, что происходит на постах охраны ТРЦ и супермаркетов.

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Истории о хамстве и угрозы охранников маркетов не раз попадали в ленты новостей. За что эти охранники вообще отвечают? Чтобы узнать правду, агент Александр Адамлюк устроился в супермаркет, а затем в ТРЦ на работу под прикрытием.

Честно, почти не верил, что устроюсь охранником. Ведь это крепкие мужчины, а я – молодой, очень стройный парень, который не имеет никакой физической подготовки, – рассказал Александр. – Очень удивился, когда меня сразу приняли в супермаркет. Никакого официального оформления, тестов на физическую подготовку, даже паспорт не открыли! Человек с улицы стал охранником.

Журналист Тайного Агента Александр Адамлюк / пресс-служба Нового канала

В ТРЦ агент снял на скрытую камеру такое, от чего волосы встают дыбом.

Несколько дней в супермаркете я изнутри видел, как работники пренебрегают правами покупателей и нарушают законы Украины. Но думал, что в ТРЦ все будет иначе. Там начальник охраны сразу сказал, что он полковник запаса, ценит «порядок и порядочность», – продолжает агент. – Я поверил, что здесь все серьезно. Содержательное собеседование, проверка документов, даже рассказали, где купить форму и где... пройти фейковый медосмотр за взятку. На этом абсурд только начался. Отсутствие инструктажей, рации, в которых полгода назад сели батарейки, безосновательное хамство к посетителям и регулярные кражи в местных магазинах. Кульминацией стала ночная смена, когда все охранники заснули, а в ТРЦ ломились преступники...

кадр из программы

Чем все закончилось – смотрите в новом выпуске журналистских расследований «Тайный агент» на сайте Нового канала. Узнайте больше, чтобы защитить себя.

Напомним,

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