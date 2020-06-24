Тайный агент: шокирующее расследование журналистов о работе охранников в ТРЦ и супермаркетах
В новом выпуске программы Тайный агент (Новый канал) журналисты расследовали, что происходит на постах охраны ТРЦ и супермаркетов.
Честно, почти не верил, что устроюсь охранником. Ведь это крепкие мужчины, а я – молодой, очень стройный парень, который не имеет никакой физической подготовки, – рассказал Александр. – Очень удивился, когда меня сразу приняли в супермаркет. Никакого официального оформления, тестов на физическую подготовку, даже паспорт не открыли! Человек с улицы стал охранником.
В ТРЦ агент снял на скрытую камеру такое, от чего волосы встают дыбом.
Несколько дней в супермаркете я изнутри видел, как работники пренебрегают правами покупателей и нарушают законы Украины. Но думал, что в ТРЦ все будет иначе. Там начальник охраны сразу сказал, что он полковник запаса, ценит «порядок и порядочность», – продолжает агент. – Я поверил, что здесь все серьезно. Содержательное собеседование, проверка документов, даже рассказали, где купить форму и где... пройти фейковый медосмотр за взятку. На этом абсурд только начался. Отсутствие инструктажей, рации, в которых полгода назад сели батарейки, безосновательное хамство к посетителям и регулярные кражи в местных магазинах. Кульминацией стала ночная смена, когда все охранники заснули, а в ТРЦ ломились преступники...
Чем все закончилось – смотрите в новом выпуске журналистских расследований «Тайный агент» на сайте Нового канала. Узнайте больше, чтобы защитить себя.
Напомним,