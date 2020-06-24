Анна Саливанчук снимается беременной в новом сезоне ситкома Однажды под Полтавой

Съемочная группа "Однажды под Полтавой" снимает два новых сезона любимого ситкома телезрителей ТЕТ.

Но сезоны необычны не только перевоплощениями героев и свежими поводами для юмора. Актриса Анна Саливанчук снимается в продолжении сериала на седьмом месяце беременности.

Анна Саливанчук беременна / пресс-служба

После того, как она рассказала эту новость в СМИ и своих социальных сетях, фанаты забеспокоились. Одни подумали, что звезда делится фотографиями первой беременности. Другие переживают, что новый сезон и вовсе под угрозой.

Но ТЕТ спешит всех успокоить. Новый сезон телезрители увидят на телеканале уже осенью. А вот догадку по поводу сценарной беременности героини Анны Саливанчук – Веры, вынуждены развеять.

Актеры ситкома Однажды под Полтавой / пресс-служба

В одном из интервью Анна сказала, что не говорила продюсерам ситкома о беременности до последнего момента. Поэтому сценаристы не смогли учесть обстоятельства в сценарии нового сезона. В новых сериях живот будет тщательно скрываться.

Совсем скоро ТЕТ расскажет, какие еще сюрпризы ожидают зрителей ситкома "Однажды под Полтавой".

Анна Саливанчук с сыном / пресс-служба

Напомним,