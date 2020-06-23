Риз Уизерспун собирается развестись с мужем спустя 9 лет брака – СМИ
Еще одна звездная пара не пережила карантин. Речь идет об актрисе Риз Уизерспун и ее муже Джиме Тота.
Брак 44 -летней Риз Уизерспун "трещит по швам". Зарубежное издание Life & Style, ссылаясь на инсайдера, сообщило, что супруги уже длительно время не проживают вместе.
Находиться по отдельности друг от друга пара решила после того, как в их жизни стали часто происходить ссоры. А во время карантина отношения между Риз и Джимом настолько накалялись, что актриса решила подать на развод.
Отметим, что Риз и Джим вместе уже 10 лет, 9 из которых они официально состоят в браке. Пара воспитывает троих детей – 7-летнего Теннесси – общего сына, а также 20-летнюю дочь Аву Элизабет и 16-летнего Дикона от первого мужа актрисы Райана Филиппа.
Напомним,