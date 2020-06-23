Риз Уизерспун собирается развестись с мужем спустя 9 лет брака – СМИ

Еще одна звездная пара не пережила карантин. Речь идет об актрисе Риз Уизерспун и ее муже Джиме Тота.

Только вчера мы сообщили неприятную новость поклонникам звездного семейства Кристины Асмус и Гарика Харламова – пара разводится спустя 8 лет брака, – как теперь о желании расстаться с мужем заявила звезда фильма «Переступить черту» и комедии «Блондинка в законе».

Брак 44 -летней Риз Уизерспун "трещит по швам". Зарубежное издание Life & Style, ссылаясь на инсайдера, сообщило, что супруги уже длительно время не проживают вместе.

Риз Уизерспун с мужем и детьми / instagram.com/reesewitherspoon

Находиться по отдельности друг от друга пара решила после того, как в их жизни стали часто происходить ссоры. А во время карантина отношения между Риз и Джимом настолько накалялись, что актриса решила подать на развод.

Поклонники звездного семейства надеются, что им все-таки удастся наладить отношения, ведь ссоры в семье ранее уже были. В 2018 году в СМИ уже появлялась информация, что между Уизерспун и Тота не все так гладко. Но тогда романтическая поездка в Мексику помогла супругам наладить отношения.

Дети Риз Уизерспун / instagram.com/reesewitherspoon

Отметим, что Риз и Джим вместе уже 10 лет, 9 из которых они официально состоят в браке. Пара воспитывает троих детей – 7-летнего Теннесси – общего сына, а также 20-летнюю дочь Аву Элизабет и 16-летнего Дикона от первого мужа актрисы Райана Филиппа.

Напомним,