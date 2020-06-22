Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Кто-то с карантина выходит "с животиком", а кто-то - объявляет о разводе.
На своей странице в Инстаграм об этом заявили сами знаменитости. Кристина Асмус написала, что хайпиться и давать какие-либо комментарии пока что они не будут. Лишь отметила, что расстается с Гариком без грязи, и надеется оставаться и далее с ним хорошими друзьями.
8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась, – пишет в Сети Кристина Асмус. – Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо!
8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь.
Напомним,