Жена Виктора Павлика рассказала о зависимости певца: Снова буду собирать его жизнь по крупицам
Молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила возлюбленного от зависимости.
Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и со всех сил буду спасать жизнь любимого человека. Сама. Безо всякой помощи. Даже когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз его уже не спасут. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом.
И я снова буду собирать жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупинкам, но я буду это делать пока дышу. Наверное, это моя миссия. Наверное, не существует более сильного испытания, чем видеть, как страдают твои близкие.
Отметим, что пару дней назад 21-летний Павел Павлик написал пост в соцсети, где заявил, что прекращает лечение, так как это уже бессмысленно. Саркома не отступила и он проживет столько, сколько еще сможет.
Напомним,