Жена Виктора Павлика рассказала о зависимости певца: Снова буду собирать его жизнь по крупицам

Молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила возлюбленного от зависимости.

25-летняя Екатерина Репяхова опубликовала на своей странице в Инстаграм архивный снимок, на котором она запечатлена, когда ей был 21 год. В подписи к кадру, концертный директор Виктора Павлика призналась, что фото сделано за полгода до момента встречи со своим уже нынешним мужем. После этого она, со слов самой Екатерины, "будет собирать Виктора по крупинкам".

Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и со всех сил буду спасать жизнь любимого человека. Сама. Безо всякой помощи. Даже когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз его уже не спасут. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

Однако не только с зависимостью Екатерина Репяхова помогала справляться певцу. Также она поддерживает любимого в нынешней тяжелой ситуации с болезнью сына.

И я снова буду собирать жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупинкам, но я буду это делать пока дышу. Наверное, это моя миссия. Наверное, не существует более сильного испытания, чем видеть, как страдают твои близкие.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

Отметим, что пару дней назад 21-летний Павел Павлик написал пост в соцсети, где заявил, что прекращает лечение, так как это уже бессмысленно. Саркома не отступила и он проживет столько, сколько еще сможет.

21-летний сын Виктора Павлика - Павел / instagram.com/viktorpavlik

Напомним,