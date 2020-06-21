Модель Эшли Грэм сломала передний зуб, попробовав мамино печенье ‒ фото
Модель plus-size Эшли Грэм считают одной из самых открытых знаменитостей.
В этот раз женщина также решила быть откровенной со своими поклонниками. На днях модель сломала передний зуб, а точнее, винир, когда ела овсяное печенье. Трагикомическое происшествие Эшли засняла на видео.
В коротком ролике знаменитость объяснила, что печенье, которое приготовила ее мама Линда, хранилось в морозилке, и когда она вынула его и надкусила, то зуб сломался. Впрочем, молодая мама совсем не расстроилась, а только посмеялась над собой.
Напомним,
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