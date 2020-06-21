Модель Эшли Грэм сломала передний зуб, попробовав мамино печенье ‒ фото

21 июня 2020 10:15 Катерина Даниленко
Модель Эшли Грэм сломала передний зуб, попробовав мамино печенье ‒ фото
Модель plus-size Эшли Грэм
социальная сеть Instagram

Модель plus-size Эшли Грэм считают одной из самых открытых знаменитостей.

Читайте такжеВозлюбленная Владимира Остапчука рассказала о его взаимоотношениях с будущей тещей
В микроблоге модели можно увидеть и растяжки на животе, и кормление грудью в общественных местах, и полностью обнаженные кадры с фотосессий перед родами, и пеленание ребенка в супермаркете и многое другое.

В этот раз женщина также решила быть откровенной со своими поклонниками. На днях модель сломала передний зуб, а точнее, винир, когда ела овсяное печенье. Трагикомическое происшествие Эшли засняла на видео.

 

В коротком ролике знаменитость объяснила, что печенье, которое приготовила ее мама Линда, хранилось в морозилке, и когда она вынула его и надкусила, то зуб сломался. Впрочем, молодая мама совсем не расстроилась, а только посмеялась над собой.

Читайте такжеКак на самом деле выглядит певица: Бритни Спирс обманывает фанатов отретушированными снимками
Звезда еще раз убедилась в том, что опасности иногда подстерегают нас там, где мы меньше всего их ожидаем. Теперь из-за своей «маленькой слабости» к сладкому Грэм необходимо будет посетить дантиста.

Напомним,

Модель plus-size Эшли Грэм сломала зуб / социальная сеть Instagram

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Эшли Грэм

Материалы по теме

Тайный агент: проверка безопасности одной из столичных веревочных дорог шокировала журналистов
Новости

Тайный агент: проверка безопасности одной из столичных веревочных дорог шокировала журналистовЭксклюзив
Нам не удалось остановить развитие болезни: Сын Виктора Павлика прекратил лечение рака костей
Новости

Нам не удалось остановить развитие болезни: Сын Виктора Павлика прекратил лечение рака костей
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Жуткое зрелище: Модель Эшли Грэм сломала передний зуб и запечатлела себя на камеру
Новости

Жуткое зрелище: Модель Эшли Грэм сломала передний зуб и запечатлела себя на камеру

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №6 - смотреть онлайн

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №6 - смотреть онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK