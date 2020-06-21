Модель Эшли Грэм сломала передний зуб, попробовав мамино печенье ‒ фото

Модель plus-size Эшли Грэм считают одной из самых открытых знаменитостей.

В микроблоге модели можно увидеть и растяжки на животе, и кормление грудью в общественных местах, и полностью обнаженные кадры с фотосессий перед родами, и пеленание ребенка в супермаркете и многое другое.

В этот раз женщина также решила быть откровенной со своими поклонниками. На днях модель сломала передний зуб, а точнее, винир, когда ела овсяное печенье. Трагикомическое происшествие Эшли засняла на видео.

В коротком ролике знаменитость объяснила, что печенье, которое приготовила ее мама Линда, хранилось в морозилке, и когда она вынула его и надкусила, то зуб сломался. Впрочем, молодая мама совсем не расстроилась, а только посмеялась над собой.

Звезда еще раз убедилась в том, что опасности иногда подстерегают нас там, где мы меньше всего их ожидаем. Теперь из-за своей «маленькой слабости» к сладкому Грэм необходимо будет посетить дантиста.

Напомним,