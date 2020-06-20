Возлюбленная Владимира Остапчука рассказала о его взаимоотношениях с будущей тещей

20 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Возлюбленная Владимира Остапчука рассказала о его взаимоотношениях с будущей тещей
Возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк
социальная сеть Instagram

Личная жизнь Владимира Остапчука обсуждается уже не один месяц. Всему виной громкий развод телеведущего и роман с нотариусом Кристиной Горняк.

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Совсем недавно шоумен перестал скрывать свою новую любовь и представил избранницу общественности. Кроме того, Владимир уже познакомил Кристину со своей мамой, они вместе ездили на родину телеведущего в Умань. По словам девушки, мама шоумена очень тепло к ней отнеслась.

А вот об отношениях Владимира с будущей тещей, Кристина рассказала более подробно. Оказывается, мама девушки в восторге от избранника дочери.

Мама за Вову. Она знает мой характер. Она звонит не мне, а ему. Недавно позвонила ему и пригласила нас к себе. Я говорю: «Мама, а ничего, что я твоя дочь?». А она мне: «Нет, я буду с Вовочкой разговаривать»,
– откровенничает Горняк.

телеведущий Владимир Остапчук со своей девушкой Кристиной Горняк / социальная сеть Instagram

Также 33-летняя девушка призналась, что когда близкие узнали о ее новом бойфренде, то все отнеслись с пониманием и поддержали ее.

Меня окружают мудрые люди, которые знают всю ситуацию изнутри. Они смотрят на все с другой стороны, поэтому все меня поддерживают, радуются за нашу любовь. Все говорят, что мы похожи на Барби и Кена, только я не белая, а Вова похож на Кена,
‒ заявила Кристина.

телеведущий Владимир Остапчук со своей девушкой Кристиной Горняк / социальная сеть Instagram

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К слову, первая симпатия между Остапчуком и Горняк вспыхнула на свадьбе, где работал телеведущий, а Кристина была гостей. Спустя 9 месяцев пара приняла решение жить вместе.

Напомним,

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