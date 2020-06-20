Возлюбленная Владимира Остапчука рассказала о его взаимоотношениях с будущей тещей
Личная жизнь Владимира Остапчука обсуждается уже не один месяц. Всему виной громкий развод телеведущего и роман с нотариусом Кристиной Горняк.
А вот об отношениях Владимира с будущей тещей, Кристина рассказала более подробно. Оказывается, мама девушки в восторге от избранника дочери.
Мама за Вову. Она знает мой характер. Она звонит не мне, а ему. Недавно позвонила ему и пригласила нас к себе. Я говорю: «Мама, а ничего, что я твоя дочь?». А она мне: «Нет, я буду с Вовочкой разговаривать»,– откровенничает Горняк.
Также 33-летняя девушка призналась, что когда близкие узнали о ее новом бойфренде, то все отнеслись с пониманием и поддержали ее.
Меня окружают мудрые люди, которые знают всю ситуацию изнутри. Они смотрят на все с другой стороны, поэтому все меня поддерживают, радуются за нашу любовь. Все говорят, что мы похожи на Барби и Кена, только я не белая, а Вова похож на Кена,‒ заявила Кристина.
Напомним,