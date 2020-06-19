Григорий Решетник признался, за что его могут оштрафовать на проекте Холостяк

19 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Григорий Решетник признался, за что его могут оштрафовать на проекте Холостяк
Григорий Решетник и Макс Михайлюк
instagram.com/grisha_reshetnik

С самого первого сезона, и вот уже 10 лет, телеведущий Григорий Решетник является ведущим проекта Холостяк.

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Недавно ведущий романтического реалити Григорий Решетник стал героем шоу СЛАВА +. В новом выпуске в интервью Славе Демину харизматичный шоумен рассказал о штрафах, которые прописаны у него в контракте на проекте «Холостяк».

По словам Григория, ему нельзя поправляться больше, чем на полтора килограмма. Однако однажды был инцидент.

Я поправился на четыре килограмма. Пришел и сказал: "Извините, я похудею",
– признался Решетник.

Григорий Решетник и Слава Демин / пресс-служба

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Также ведущий заметил, что в основном у него в контракте прописаны штрафы за опоздания, срыв съемок и нарушение авторских прав.

В нашем проекте очень важно держать язык за зубами, не заспойлерить сюжет заранее,
– рассказал шоумен.

Григорий Решетник, Даша Ульянова и Макс Михайлюк / instagram.com/grisha_reshetnik

К слову, ведущим нового проекта на СТБ «Холостячка», также будет Григорий Решетник.

Напомним,

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