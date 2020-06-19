Григорий Решетник признался, за что его могут оштрафовать на проекте Холостяк
С самого первого сезона, и вот уже 10 лет, телеведущий Григорий Решетник является ведущим проекта Холостяк.
По словам Григория, ему нельзя поправляться больше, чем на полтора килограмма. Однако однажды был инцидент.
Я поправился на четыре килограмма. Пришел и сказал: "Извините, я похудею",– признался Решетник.
В нашем проекте очень важно держать язык за зубами, не заспойлерить сюжет заранее,– рассказал шоумен.
К слову, ведущим нового проекта на СТБ «Холостячка», также будет Григорий Решетник.
Напомним,