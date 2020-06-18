Кристен Стюарт перевоплотиться в принцессу Диану в новой драме Спенсер

18 июня 2020 13:05 Юлия Крутиева
Кристен Стюарт перевоплотиться в принцессу Диану в новой драме Спенсер
Актриса Кристен Стюарт
Fotobank / GettyImages

Звезда саги Сумерки Кристен Стюарт примеряет на себя роль леди Ди.

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В 2021 году режиссер Пабло Ларраин планирует начать съемки фильма «Спенсер» о жизни принцессы Дианы, главная роль в котором досталась 30-летней Кристен Стюарт. Действие кинокартины будет разворачиваться в начале 90-х годов, когда леди Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам, и она принимает решение отказаться от статуса принцессы и уйти от мужа.

Мы все выросли, по крайней мере, я, мое поколение, читая и понимая, что такое сказка, – рассказал в интервью Deadline Пабло Ларраин. – Обычно принц приходит и находит принцессу, предлагает ей стать его женой, и в конце концов она становится королевой. Это сказка. Когда кто-то решает отказаться от будущего статуса жены короля и говорит, что лучше я пойду и буду собой, это большое важное решение. Это сказка, но перевернутая с ног на голову.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Fotobank / GettyImages

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Также режиссер прокомментировал, почему свой выбор сыграть главную героиню он остановил именно на Кристен Стюарт:

Кристен – одна из выдающихся актрис современности. Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время – очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее.

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К слову, режиссер Пабло Ларраин уме имеет опыт съемок биографических фильмов. В сентябре 2016 года на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера его ленты «Джеки» - о событиях в жизни Жаклин Кеннеди, последовавших после убийства ее мужа – президента США Джона Ф. Кеннеди.

Напомним,

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Кристен Стюарт перевоплотиться в принцессу Диану в новой драме Спенсер

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