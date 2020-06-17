Фото 2-летней дочки Кайли Дженнер, сделанное на iPhone, попало на обложку глянца

В условиях самоизоляции Кайли Дженнер устроила фотосессию, кадры с которой украсили обложку модного глянца.

22-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер привыкшая ко многочисленным съемкам. Этому она научила и свою малышку. 2-летняя дочь светской львицы – Сторми – в своем маленьком возрасте с легкостью позирует перед объективами камер.

Недавно девочка со своей звездной мамой стали героями номера чешского Vogue. На обложке глянца разместили фото, которое было сделано самой Кайли Дженнер на собственный iPhone.

Кайли Дженнер на обложке глянца с дочкой / instagram.com/kyliejenner

Новая обложка с моей малышкой. Снято дома на мой айфон,

– подписала снимок звезда.

Также Кайли Дженнер опубликовала случайный кадр, который был сделан "за кулисами" съемки и получился очень нежным и трогательным.

Кайли Дженнер с дочкой Сторми / instagram.com/kyliejenner

Иногда я просто смотрю на нее и плачу, зная, что она никогда уже не будет такой маленькой,

– пишет в Сети модель.

Поклонники засыпали маму и дочку комплиментами, а также отметили, что с таким пронзительным взглядом и любовью к съемкам – малышка спокойно может идти по стопам матери-модели.

Кайли Дженнер с дочкой Сторми / instagram.com/kyliejenner

Отметим, в 2019 году в возрасте 21 года Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга.

Напомним,