Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа

17 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь познакомилась с современным соблазнителем.

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Елене-Кристине Лебедь попадались на сайтах знакомств разные мужчины, но впервые встречи с ней пожелал сам Казанова!

Эту аферу я запомню надолго, как и голую з****цу нашего Казановы. Извините, но из песни слов не выкинешь,
– смеется ведущая «Аферистов в сетях».

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020) / пресс-служба

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На самом деле мужчину, который представился Казановой, зовут Вова. И на первое свидание он пригласил Елену-Кристину Лебедь на пляж. Вова-Казанова был едва ли не первым аферистом, который пытался развести ведущую Нового канала не на деньги, а на внуков для своей мамы.

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020) / пресс-служба

Над этой аферой «умирала» вся группа, которая наблюдала за нами из кустов, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Просто оператор снимает не только нас, но и реакцию команды. И когда потом я просматривала видео, то видела, как группа руками закрывала рот, чтобы не выдать ни звука смеха. Настолько чувак «мочил»... У меня истерика начинается, когда вспоминаю это.

Апогеем свидания стало раздевание, во время которого из трусов Казановы выпали носки в качестве пуш-апа.

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020) / пресс-служба

Какие еще сюрпризы подготовили аферисты Елене-Кристине Лебедь? Смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

 

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