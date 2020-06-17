Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа
Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь познакомилась с современным соблазнителем.
Эту аферу я запомню надолго, как и голую з****цу нашего Казановы. Извините, но из песни слов не выкинешь,– смеется ведущая «Аферистов в сетях».
Над этой аферой «умирала» вся группа, которая наблюдала за нами из кустов, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Просто оператор снимает не только нас, но и реакцию команды. И когда потом я просматривала видео, то видела, как группа руками закрывала рот, чтобы не выдать ни звука смеха. Настолько чувак «мочил»... У меня истерика начинается, когда вспоминаю это.
Апогеем свидания стало раздевание, во время которого из трусов Казановы выпали носки в качестве пуш-апа.
Какие еще сюрпризы подготовили аферисты Елене-Кристине Лебедь? Смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!
Напомним,
- Дмитрию Комарову – 37: Ведущий тревел-шоу Мир наизнанку рассказал о лучшем подарке от жены.
- Le Маршрутка отправилась в путь: какие новые места посетит Леся Никитюк во 2 сезоне тревел-шоу.