Le Маршрутка отправилась в путь: какие новые места посетит Леся Никитюк во 2 сезоне тревел-шоу
17 июня 2020 14:42
Le Маршрутка 2 сезон
пресс-служба Нового канала
Куда заедет фирменный транспорт – Le Маршрутка – ведущей Леси Никитюк?
Читайте такжеДмитрию Комарову – 37: Ведущий тревел-шоу Мир наизнанку рассказал о лучшем подарке от женыКарантин ослабили, а, значит, снова можно отправляться в путешествия. Правда, не все страны готовы принимать туристов с распростертыми объятиями. Нечего расстраиваться – это же отличный повод изучить Украину вдоль и поперек. Новый канал вместе с Лесей Никитюк начал делать это еще прошлым летом. На днях звезда продолжила тревел-исследование и отправилась колесить по родным просторам.
Путешествовать по Украине – это не просто открывать для себя новые места, это узнавать что-то очень родное и знакомое, – рассказывает ведущая. – Иногда настоящая красота может быть совсем рядом, но мы просто ее не замечаем. Уж кому-кому, а объездившей полмира красивой девушке можно верить. Во втором сезоне команда «Le Маршрутки» будет открывать еще больше мест, в которые можно влюбиться с первого взгляда. Ведь наша главная цель – вдохновить путешествовать по Украине.
Премьеру тревел-исследования Леси Никитюк и Богдан Богдановича смотрите этой осенью на Новом канале.
Напомним,