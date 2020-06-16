Леся Никитюк попросила Поплавского стать крестным, но поставила необычное условие
Ведущая «Le Маршрутки» и «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк предложила поющему ректору взаимовыгодный бартер.
Хоть карантин и ослабили, но меры предосторожности из-за коронавируса Леся и Михаил соблюли на 100%. Все же ректор находится в группе риска. Встреча получилась настолько успешной, что Никитюк и Поплавский, возможно, скоро станут родственниками. Леся предложила Михаилу Михайловичу покрестить ее в обмен на статус блогера-миллионника.
Давайте так: я вам помогу набрать миллион подписчиков в Instagram, а вы станете моим крестным, – обратилась к ректору ведущая. – Как только наберется миллион подписчиков, вы возьмете крыжму, и мы пойдем в церковь: во Владимирский собор или любую другую – там уже договоримся. Обязательно положите в конверт деньги и золотую цепочку с крестиком. А еще крестный должен дарить мне подарки на день рождения, День святого Николая и день Леси – 14 раз в году.