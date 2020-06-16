Леся Никитюк попросила Поплавского стать крестным, но поставила необычное условие

16 июня 2020 18:30 Юлия Крутиева
Леся Никитюк попросила Поплавского стать крестным, но поставила необычное условие
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая «Le Маршрутки» и «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк предложила поющему ректору взаимовыгодный бартер.

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Не найдешь в украинском шоу-бизнесе более народной ведущей, чем Леся Никитюк. Нет и более народного ректора, чем Михаил Поплавский. Вчера звезды провели время вместе, правда, в онлайне. 

Хоть карантин и ослабили, но меры предосторожности из-за коронавируса Леся и Михаил соблюли на 100%. Все же ректор находится в группе риска. Встреча получилась настолько успешной, что Никитюк и Поплавский, возможно, скоро станут родственниками. Леся предложила Михаилу Михайловичу покрестить ее в обмен на статус блогера-миллионника. 

Давайте так: я вам помогу набрать миллион подписчиков в Instagram, а вы станете моим крестным, – обратилась к ректору ведущая. – Как только наберется миллион подписчиков, вы возьмете крыжму, и мы пойдем в церковь: во Владимирский собор или любую другую – там уже договоримся. Обязательно положите в конверт деньги и золотую цепочку с крестиком. А еще крестный должен дарить мне подарки на день рождения, День святого Николая и день Леси – 14 раз в году.

Михаил Поплавский и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Положа руку на сердце, поющий ректор согласился на бартер с ведущей. Пока у него 540 тысяч фолловеров. У Леси – 3,4 миллиона. Будет ли она привлекать смм-щиков к раскрутке аккаунта Поплавского или поделится своими фанатами – ведущая не уточняет. Остается следить не только за перемещением «Le Маршрутки» по Украине, но и за количеством подписчиков у ректора. Чтобы случайно не пропустить крестины года. 

Звездный ректор Михаил Поплавский / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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