Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха восхитила Сеть свадебными платьями

16 июня 2020 13:20 Юлия Крутиева
Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха восхитила Сеть свадебными платьями
Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха

Модель и блогер Виктория Маремуха отправилась на примерку платья для свадьбы с французом Луи.

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С декабря 2019-го финалистка второго сезона проекта «Супермодель по-украински», который выпускал Новый канал, Виктория Маремуха находится в статусе невесты. 

Свадьбу с французом Луи девушка собирается отмечать аж в 2021 году, но уже начала выбирать платье для торжества.

Изначально мы с Луи хотели просто расписаться, позвать родителей и близких друзей, и выпить игристого. Но карантин немного подпортил наши планы - свадьбу пришлось перенести, потому что родители и родственники Луи пока не могут прилететь в Украину, - говорит Виктория. - Но мы нашли в этом огромный плюс - у нас есть много времени подкопить деньги и спланировать свадьбу нашей мечты. Я начала с главного - свадебного платья.

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В одном из киевских свадебных салонов Маремуха примерила четыре наряда разных фасонов.

Первое же платье, которое выбрала, настолько мне понравилось, что я чуть не расплакалась! Его «изюминка» - в воздушных рукавах, которые можно снять, чтобы не испачкать едой,
- похвасталась выпускница модельного реалити.

Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха / пресс-служба Нового канала
Второе платье я назвала «Принцесса Монако». Луи у меня, правда, не из Монако, но Франция там недалеко, - шутит Виктория. - В нем можно красиво поворачивать бант, а еще все оно в бусинках!

Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха / пресс-служба Нового канала
Третье - очень роскошное. Оно все расшито камнями, с голой спинкой и длинным шлейфом, - комментирует свои наряды девушка. - А потом я примерила платье, в котором выгляжу, как зефирка!

Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха / пресс-служба Нового канала
Выбрала ли какой-то из этих нарядов Виктория Маремуха для своей свадьбы, пока неизвестно.

Напомним, 

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