Звезда Супермодели по-украински Виктория Маремуха восхитила Сеть свадебными платьями
Модель и блогер Виктория Маремуха отправилась на примерку платья для свадьбы с французом Луи.
Свадьбу с французом Луи девушка собирается отмечать аж в 2021 году, но уже начала выбирать платье для торжества.
Изначально мы с Луи хотели просто расписаться, позвать родителей и близких друзей, и выпить игристого. Но карантин немного подпортил наши планы - свадьбу пришлось перенести, потому что родители и родственники Луи пока не могут прилететь в Украину, - говорит Виктория. - Но мы нашли в этом огромный плюс - у нас есть много времени подкопить деньги и спланировать свадьбу нашей мечты. Я начала с главного - свадебного платья.
Первое же платье, которое выбрала, настолько мне понравилось, что я чуть не расплакалась! Его «изюминка» - в воздушных рукавах, которые можно снять, чтобы не испачкать едой,- похвасталась выпускница модельного реалити.
Второе платье я назвала «Принцесса Монако». Луи у меня, правда, не из Монако, но Франция там недалеко, - шутит Виктория. - В нем можно красиво поворачивать бант, а еще все оно в бусинках!
Третье - очень роскошное. Оно все расшито камнями, с голой спинкой и длинным шлейфом, - комментирует свои наряды девушка. - А потом я примерила платье, в котором выгляжу, как зефирка!
Напомним,