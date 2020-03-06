Финалистка «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха кардинально сменила имидж
Весна – не только время пробуждения природы, но и время перемен.
На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала целую серию фотографий с новой прической. Красотка не только перекрасила волосы, но и остригла их.
Теперь Виктория – обладательница модной стрижки каре. Да и новый цвет волос ей очень к лицу.
Спасибо моим волшебным и талантливым феям за идеальный цвет и стрижку, – отметила Маремуха в Сети. – Они колдовали всем коллективом, подстригая мои волосы, чтобы те росли быстрее.
Напомним,