Финалистка «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха кардинально сменила имидж

Весна – не только время пробуждения природы, но и время перемен.

Именно так решила ведущая Виктория Маремуха . В первые дни марта финалистка «Супермодели по-украински» (Новый канал) кардинально сменила имидж.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала целую серию фотографий с новой прической. Красотка не только перекрасила волосы, но и остригла их.

Теперь Виктория – обладательница модной стрижки каре. Да и новый цвет волос ей очень к лицу.

Ведущая и блогер Виктория Маремуха / instagram.com/vicky_mare

Спасибо моим волшебным и талантливым феям за идеальный цвет и стрижку, – отметила Маремуха в Сети. – Они колдовали всем коллективом, подстригая мои волосы, чтобы те росли быстрее.

Фолловеры позитивно оценили перемены во внешности Маремухи. Многим даже показалось, что с новой стрижкой она стала очень похожей на актрису Дженнифер Энистон.

Напомним,