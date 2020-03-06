Финалистка «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха кардинально сменила имидж

6 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Финалистка «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха кардинально сменила имидж
Ведущая и блогер Виктория Маремуха
instagram.com/vicky_mare

Весна – не только время пробуждения природы, но и время перемен.

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Именно так решила ведущая Виктория Маремуха. В первые дни марта финалистка «Супермодели по-украински» (Новый канал) кардинально сменила имидж. 

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала целую серию фотографий с новой прической. Красотка не только перекрасила волосы, но и остригла их.

Теперь Виктория – обладательница модной стрижки каре. Да и новый цвет волос ей очень к лицу.

Ведущая и блогер Виктория Маремуха / instagram.com/vicky_mare
Спасибо моим волшебным и талантливым феям за идеальный цвет и стрижку, – отметила Маремуха в Сети. – Они колдовали всем коллективом, подстригая мои волосы, чтобы те росли быстрее.

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Фолловеры позитивно оценили перемены во внешности Маремухи. Многим даже показалось, что с новой стрижкой она стала очень похожей на актрису Дженнифер Энистон.

Напомним,

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