Холостяк-10: Макс Михайлюк рассказал, какую девушку будет искать на проекте
Премьера нового сезона романтического проекта «Холостяк» совсем близко!
Я считаю, что любовь к нам приходит неожиданно, когда ее не ждешь. И если ей суждено появиться именно в проекте, то почему бы и нет, – делится Холостяк. – Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью.
Довольно сложно найти человека, в котором сошлись бы все эти черты, – признается Холостяк. – А время идет, я смотрю на друзей – у них уже по 2-3 детей, с которыми я очень люблю проводить время. Потом возвращаюсь домой и ловлю себя на мысли, что тоже так хочу.
На вопрос, какую девушку ищет Макс, он отвечает:
Порядочную, честную, добрую, искреннюю. Желательно красивую (улыбается). Но это уже будет как приятный бонус. Для меня очень важно в человеке внутреннее наполнение.
Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» завтра, 6 марта в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,