Холостяк-10: Макс Михайлюк рассказал, какую девушку будет искать на проекте

5 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Макс Михайлюк рассказал, какую девушку будет искать на проекте
Холостяк-10: Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

Премьера нового сезона романтического проекта «Холостяк» совсем близко!

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Уже завтра, 6 марта, на СТБ стартует 10 сезон реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. В первом эксклюзивном интервью для редакции STB.UA неземной Холостяк признался, почему решил попробовать построить отношения на проекте и какую девушку видит рядом с собой.

Я считаю, что любовь к нам приходит неожиданно, когда ее не ждешь. И если ей суждено появиться именно в проекте, то почему бы и нет, – делится Холостяк. – Раньше у меня были другие приоритеты, я искал возможности для саморазвития, шел к своей мечте, а о женитьбе даже не думал. А сейчас я понимаю, что хочу создать семью.

Холостяк-10: Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ
Макс признается, что с каждым годом у него появляются все новые критерии и представления о «своей» девушке.

Довольно сложно найти человека, в котором сошлись бы все эти черты, – признается Холостяк. – А время идет, я смотрю на друзей – у них уже по 2-3 детей, с которыми я очень люблю проводить время. Потом возвращаюсь домой и ловлю себя на мысли, что тоже так хочу.

На вопрос, какую девушку ищет Макс, он отвечает:

Порядочную, честную, добрую, искреннюю. Желательно красивую (улыбается). Но это уже будет как приятный бонус. Для меня очень важно в человеке внутреннее наполнение.

Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» завтра, 6 марта в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

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