Анна Седокова призналась, что в 12 лет стала жертвой насильника

5 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Анна Седокова призналась, что в 12 лет стала жертвой насильника
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Свое детство или подростковый возраст некоторые знаменитости вспоминают с мурашками по телу.

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Одна из таких звезд – Анна Седокова. Вчера 37-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" сделала признание, которое повергло в шок ее поклонников. 

Седокова заявила, что в 12-летнем возрасте она стала жертвой насильника. Но вот имени своего обидчика звезда называть не решилась.

Своим эмоциональным постом Анна решила поделиться после исповеди певицы Назимы Жанибековой, которой пришлось столкнуться с проявлением силы со стороны мужчин.

Свою боль певица скрывала четверть века. Но теперь готова защищать всех, кто понимает, каково это – когда тебя домогаются.

Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти 3 недели. Мне было больно, – пишет артистка. – Мне, за которой стоят миллионы и я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас. Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит.

Певица Анна Седокова / instagram.com/annasedokova
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Также Седокова призвала женщин поддерживать друг друга, давая понять, что с ними так поступать нельзя.

Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя, – призывает Анна. – Мы должны прекратить подтанцовывать под песни Я вы*бу тебя сучка, в этом клубе одни шлюхи. Они же о вас поют девочки, это вы суки и вы шл*хи.

Напомним,

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