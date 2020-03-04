Меган Маркл серьезно унизили в Голливуде: шок!
В январе Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем выходе из состава королевского семейства.
Но не прошло и месяца, как Меган столкнулась с первыми трудностями. Удивительно, но Маркл отказали в работе.
Через своего агента Ника Коллинза она вела переговоры о новых ролях в Голливуде. Супруга Гарри претендовала на роль в одном из следующих супергеройских фильмов.
Извините, но Меган, похоже, нуждается в Голливуде в гораздо большей степени, чем Голливуд – в ней!– отрезал кинодеятель.
Напомним,