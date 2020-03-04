Меган Маркл серьезно унизили в Голливуде: шок!

В январе Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем выходе из состава королевского семейства.

Неожиданно для королевы Елизаветы II пара решила покинуть королевские хоромы, чтобы стать финансово независимыми.

Но не прошло и месяца, как Меган столкнулась с первыми трудностями. Удивительно, но Маркл отказали в работе.

Через своего агента Ника Коллинза она вела переговоры о новых ролях в Голливуде. Супруга Гарри претендовала на роль в одном из следующих супергеройских фильмов.

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Ответ одного из продюсеров киностудии Дисней просто поверг Меган в шок. Чиновник унизил актрису, заявив, что она не способна на нужном уровне сыграть главную роль в кассовом кино.

Извините, но Меган, похоже, нуждается в Голливуде в гораздо большей степени, чем Голливуд – в ней!

– отрезал кинодеятель.

Напомним,