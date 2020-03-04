Меган Маркл серьезно унизили в Голливуде: шок!

4 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Меган Маркл серьезно унизили в Голливуде: шок!
Меган Маркл и принц Гарри
instagram.com/sussexroyal

В январе Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем выходе из состава королевского семейства.

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Неожиданно для королевы Елизаветы II пара решила покинуть королевские хоромы, чтобы стать финансово независимыми. 

Но не прошло и месяца, как Меган столкнулась с первыми трудностями. Удивительно, но Маркл отказали в работе. 

Через своего агента Ника Коллинза она вела переговоры о новых ролях в Голливуде. Супруга Гарри претендовала на роль в одном из следующих супергеройских фильмов. 

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal
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Ответ одного из продюсеров киностудии Дисней просто поверг Меган в шок. Чиновник унизил актрису, заявив, что она не способна на нужном уровне сыграть главную роль в кассовом кино. 

Извините, но Меган, похоже, нуждается в Голливуде в гораздо большей степени, чем Голливуд – в ней!
– отрезал кинодеятель. 

Напомним, 

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