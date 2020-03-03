Від пацанки до панянки-4: участниц реалити заковали в кандалы

Эксклюзив 3 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц реалити заковали в кандалы
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» ходили в оковах.

Читайте такжеДмитрий Дикусар рассказал о своем третьем браке
Третья неделя обучения в Школе леди девушкам запомнится надолго. Началась она не с уроков этикета. Участниц реалити «Від пацанки до панянки-4» отправили в «Форт Буаяр» на поиски сокровищ. Они должны были отыскать ключи от сундука с богатствами. С испытанием «пацанки» справились на ура. Но каково же было их удивление, когда в сокровищнице они нашли не драгоценности, а кандалы.   

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Гири символизировали обиды «пацанок», которые тянутся за ними годами. И чтобы понять всю глубину внутренних проблем, им пришлось носить их на себе. 

Третью неделю мы посвятили грузу прошлого, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Девушки учились прощать своих обидчиков, отпускать тяжелое прошлое, а, главное, – прощать себя.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Такой «подарок» от педагогов Школы леди вызвал бурю эмоций.

Что это вообще такое? Как с гирей можно перемещаться по городу? – негодовала Алина #Двезвезды Шевченко. – Как ходить в туалет? Как переодеваться? Они же причиняют боль.

Ну вот зачем мне эта цепь? Я не хочу с ней ходить, – расплакалась Юля #Бандитка Чигринец. – Я в детстве была прикована цепью. Преподаватели еще бы на шею мне кандалы повесили для полного счастья.

Читайте также«Ревизор» Юлия Панкова вооружилась новым прибором: проверки станут более тщательными и шокирующими
С грузом девушки отправились на испытания, чтобы отпустить обиды. Сначала им нужно было переправиться с гирями через болото, что символизировало прошлую и будущую жизнь. А потом проработать обиды с психологом. 

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Удалось ли участницам избавиться от тяжести прошлого навсегда – смотрите в понедельник, 9 марта, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Говорит Украина: Шок! Недетское воспитание взрослой мамы (эфир от 03.03.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Шок! Недетское воспитание взрослой мамы (эфир от 03.03.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)
Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)
Телешоу

Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)
Телешоу

Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK