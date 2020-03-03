Від пацанки до панянки-4: участниц реалити заковали в кандалы

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» ходили в оковах.

Третья неделя обучения в Школе леди девушкам запомнится надолго. Началась она не с уроков этикета. Участниц реалити «Від пацанки до панянки-4» отправили в «Форт Буаяр» на поиски сокровищ. Они должны были отыскать ключи от сундука с богатствами. С испытанием «пацанки» справились на ура. Но каково же было их удивление, когда в сокровищнице они нашли не драгоценности, а кандалы.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Гири символизировали обиды «пацанок», которые тянутся за ними годами. И чтобы понять всю глубину внутренних проблем, им пришлось носить их на себе.

Третью неделю мы посвятили грузу прошлого, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Девушки учились прощать своих обидчиков, отпускать тяжелое прошлое, а, главное, – прощать себя.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Такой «подарок» от педагогов Школы леди вызвал бурю эмоций.

Что это вообще такое? Как с гирей можно перемещаться по городу? – негодовала Алина #Двезвезды Шевченко. – Как ходить в туалет? Как переодеваться? Они же причиняют боль.

Ну вот зачем мне эта цепь? Я не хочу с ней ходить, – расплакалась Юля #Бандитка Чигринец. – Я в детстве была прикована цепью. Преподаватели еще бы на шею мне кандалы повесили для полного счастья.

С грузом девушки отправились на испытания, чтобы отпустить обиды. Сначала им нужно было переправиться с гирями через болото, что символизировало прошлую и будущую жизнь. А потом проработать обиды с психологом.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Удалось ли участницам избавиться от тяжести прошлого навсегда – смотрите в понедельник, 9 марта, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте

Напомним,