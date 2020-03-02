«Ревизор» Юлия Панкова вооружилась новым прибором: проверки станут более тщательными и шокирующими
В этом сезоне в арсенале команды «Ревизора» на Новом канале появится еще один гаджет.
Вместе с устройством используется тест, – рассказывает Юля. – Он позволяет точно определить чистоту оборудования после мойки, чистоту рабочих поверхностей, рук и одежды персонала в режиме реального времени. Это своеобразная мини-лаборатория на месте. Ведь данный тест дает еще и количественный анализ наличия микроорганизмов, плесени, дрожжей.
Люминометр показывает результаты тестов на панели за считанные секунды.
Недавно мы вернулись с ревизии в Днепре, – говорит ведущая. – Во время проверки одного из заведений отметка люминометра превысила 9 тысяч единиц при норме показателя 30. Такие результаты шокировали команду!
Посетители в заведениях даже не догадываются, в каком состоянии может быть разделочная доска или нож повара, – рассказывает Юля. – Или шейкер, в котором вам будут готовить коктейль, или же просто поднос, на который вы положите приборы. Люминометр во время проверки одного из заведений постоянно сигнализировал высокими показателями.
А еще опасность на кухне создают личные вещи поваров, которые они заносят на кухню.
Мобильные телефоны, кошельки, ключи, которые лежали на рабочей поверхности, могут стать причиной отравления посетителей,– говорит Юля.
Ведущая признается, что ревизии в этом сезоне шокируют зрителей Нового канала.
Напомним,