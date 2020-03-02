«Ревизор» Юлия Панкова вооружилась новым прибором: проверки станут более тщательными и шокирующими

В этом сезоне в арсенале команды «Ревизора» на Новом канале появится еще один гаджет.

Рестораторы, берегитесь. Ведь ревизии ведущей Юлии Панковой станут еще более тщательными. Теперь у нее есть прибор – люминометр, которым она будет мониторить санитарное состояние в заведениях.

Вместе с устройством используется тест, – рассказывает Юля. – Он позволяет точно определить чистоту оборудования после мойки, чистоту рабочих поверхностей, рук и одежды персонала в режиме реального времени. Это своеобразная мини-лаборатория на месте. Ведь данный тест дает еще и количественный анализ наличия микроорганизмов, плесени, дрожжей.

Люминометр показывает результаты тестов на панели за считанные секунды.

Недавно мы вернулись с ревизии в Днепре, – говорит ведущая. – Во время проверки одного из заведений отметка люминометра превысила 9 тысяч единиц при норме показателя 30. Такие результаты шокировали команду!

Ревизор 11 сезон Юлия Панкова / пресс-служба

Поверхности, которые на первый взгляд кажутся зеркально-чистыми, тоже могут иметь высокую степень загрязнения.

Посетители в заведениях даже не догадываются, в каком состоянии может быть разделочная доска или нож повара, – рассказывает Юля. – Или шейкер, в котором вам будут готовить коктейль, или же просто поднос, на который вы положите приборы. Люминометр во время проверки одного из заведений постоянно сигнализировал высокими показателями.

А еще опасность на кухне создают личные вещи поваров, которые они заносят на кухню.

Мобильные телефоны, кошельки, ключи, которые лежали на рабочей поверхности, могут стать причиной отравления посетителей,

– говорит Юля.

Ведущая признается, что ревизии в этом сезоне шокируют зрителей Нового канала.

Напомним,