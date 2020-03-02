Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 3 выпуске от 02.03.2020
Внезапный визит педагогов закончился массовым выгоном учениц.
Терпение лопнуло у директора Татьяны Мокриди, когда она увидела «пацанок» после вечеринки с гостями почтенного возраста.
Каждая из учениц напоминала мне Снегурочку первого января после ста корпоративов, – вспоминает директор Школы леди. – Причем Снегурочка еще и свалилась в сугроб тысячу раз.
Они целую неделю работали над грузами прошлого. Такое поведение девушек – просто черная неблагодарность с их стороны, – разгневалась Татьяна Мокриди. – Они не понимают, где находятся. Поэтому я считаю, что им всем здесь не место.
Директор отправила «пацанок» собирать вещи, чтобы с утра в Школе леди и духу их не было. Такой неожиданный поворот событий расстроил девушек.
В нас столько всего вложили за эти две недели, – говорит Вика #Синяк Кошутина. – Один «прокол» стоил места на проекте. Нас просто выгоняют и берут новых «пацанок».
Мне страшно возвращаться на Позняки, где я живу. Там у меня не очень хорошие друзья, наркоманы, – грустит Катя #Канарейка Устинова. – Боюсь, что все усилия, которые я приложила для изменений, пойдут насмарку.
Напомним,