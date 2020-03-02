Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 3 выпуске от 02.03.2020

Внезапный визит педагогов закончился массовым выгоном учениц.

Четвертый сезон реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» не перестает удивлять. В первом выпуске сразу пять участниц покинули в проект, а в третьем попросили с вещами на выход всех учениц Школы леди.

Терпение лопнуло у директора Татьяны Мокриди, когда она увидела «пацанок» после вечеринки с гостями почтенного возраста.

Каждая из учениц напоминала мне Снегурочку первого января после ста корпоративов, – вспоминает директор Школы леди. – Причем Снегурочка еще и свалилась в сугроб тысячу раз.

Участницы реалити Від пацанки до панянки-4 едут домой / пресс-служба Нового канала

Девушки были пьяные в стельку, а Женю #Батюшку Мазур чуть не стошнило на глазах у преподавателей. Сама же Школа леди напоминала сарай. Кругом была грязь, разбросанная еда и разлитые напитки.

Они целую неделю работали над грузами прошлого. Такое поведение девушек – просто черная неблагодарность с их стороны, – разгневалась Татьяна Мокриди. – Они не понимают, где находятся. Поэтому я считаю, что им всем здесь не место.

Директор отправила «пацанок» собирать вещи, чтобы с утра в Школе леди и духу их не было. Такой неожиданный поворот событий расстроил девушек.

В нас столько всего вложили за эти две недели, – говорит Вика #Синяк Кошутина. – Один «прокол» стоил места на проекте. Нас просто выгоняют и берут новых «пацанок».

Участницы реалити Від пацанки до панянки-4 едут домой / пресс-служба Нового канала

Мне страшно возвращаться на Позняки, где я живу. Там у меня не очень хорошие друзья, наркоманы, – грустит Катя #Канарейка Устинова. – Боюсь, что все усилия, которые я приложила для изменений, пойдут насмарку.

Кого возьмут на место «пацанок» – узнаете в понедельник, 9 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки-4» на Новом канале и на нашем сайте

Напомним,