Первые ласточки: звезда сериала Саша Рудинский рассказал о серьезных ссорах с невестой

Звезда сериалов «Подорожники» и «Первые ласточки» на Новом канале разоткровенничался о личном.

Не секрет, что сердце Александра Рудинского давно занято. Его избранница – Мария Заныборщ, актриса Национального академического театра им. Ивана Франка.

Возлюбленные познакомились во время учебы в Театральном, но роман между ними завязался лишь спустя четыре года.

Мы учились вместе в Карпенко-Карого, – поделился с Новым каналом Саша Рудинский. – Знали друг друга давно, четыре года бок о бок провели. Но только в конце учебы приняли радикальное решение (улыбается). Мы репетировали общий спектакль, играли главные роли, и у нас была драматически-лирическая линия. Чувства возникли не спонтанно. Мы много времени проводили вместе, очень хорошо знали друг друга. Когда поняли, что появилась симпатия, приняли решение быть вместе. И не пожалели. Нашим отношениям уже около двух лет. Живем вместе, свадьбу планируем.

Саша Рудинский с невестой / пресс-служба Нового канала

В силу своей профессии и Саша, и Мария – люди очень эмоциональные. И это, конечно же, сказывается на их бытовой жизни. Сейчас они «притерлись» друг к другу, стали более спокойными. Но раньше между влюбленными частенько возникали перепалки на повышенных тонах. Как признался Рудинский, доходило даже до битья посуды. Но только однажды.

Мы очень эмоциональные, всякое бывает. Это нормально. Это же жизнь. И у неё разные грани. Ты ведь не можешь постоянно себя утихомиривать и говорить: «Так делать нехорошо». Иногда хочется вспылить, высказать все, спустить пар. Чтобы потом ходить спокойным месяц, – рассказал актер. – На самом деле, мы идентичны. Можем загореться просто с нуля. И я, и она. Вот прям из ничего, а потом все снова прекрасно. И это не портит отношения, а придает им ярких красок.

Саша Рудинский с невестой / пресс-служба Нового канала

К слову, подготовка к свадьбе сейчас на стадии обсуждений. Изначально актеры планировали расписаться этой весной, но из-за плотных рабочих графиков они пока не могут определится с датой. К тому же, открытым остается вопрос о том, каким будет свадебное торжество. Пара часто меняет свои решения.

Мы очень много думаем на этот счет, – признался Саша. – Сначала хотели отпраздновать в тесном семейном кругу, с самыми близкими, а потом уехать за границу. С другой стороны, попутешествовать мы еще успеем. Может, стоит все-таки собрать всех и отметить, как полагается…. В общем, мы еще думаем. Все будет зависеть от нашей занятости.

Напомним,