Первые ласточки: звезда сериала Саша Рудинский рассказал о серьезных ссорах с невестой
2 марта 2020 18:00
Саша Рудинский с невестой
пресс-служба Нового канала
Звезда сериалов «Подорожники» и «Первые ласточки» на Новом канале разоткровенничался о личном.
Александра Рудинского давно занято. Его избранница – Мария Заныборщ, актриса Национального академического театра им. Ивана Франка.
Возлюбленные познакомились во время учебы в Театральном, но роман между ними завязался лишь спустя четыре года.
Мы учились вместе в Карпенко-Карого, – поделился с Новым каналом Саша Рудинский. – Знали друг друга давно, четыре года бок о бок провели. Но только в конце учебы приняли радикальное решение (улыбается). Мы репетировали общий спектакль, играли главные роли, и у нас была драматически-лирическая линия. Чувства возникли не спонтанно. Мы много времени проводили вместе, очень хорошо знали друг друга. Когда поняли, что появилась симпатия, приняли решение быть вместе. И не пожалели. Нашим отношениям уже около двух лет. Живем вместе, свадьбу планируем.
Саша Рудинский с невестой / пресс-служба Нового канала
Мы очень эмоциональные, всякое бывает. Это нормально. Это же жизнь. И у неё разные грани. Ты ведь не можешь постоянно себя утихомиривать и говорить: «Так делать нехорошо». Иногда хочется вспылить, высказать все, спустить пар. Чтобы потом ходить спокойным месяц, – рассказал актер. – На самом деле, мы идентичны. Можем загореться просто с нуля. И я, и она. Вот прям из ничего, а потом все снова прекрасно. И это не портит отношения, а придает им ярких красок.
Саша Рудинский с невестой / пресс-служба Нового канала
Мы очень много думаем на этот счет, – признался Саша. – Сначала хотели отпраздновать в тесном семейном кругу, с самыми близкими, а потом уехать за границу. С другой стороны, попутешествовать мы еще успеем. Может, стоит все-таки собрать всех и отметить, как полагается…. В общем, мы еще думаем. Все будет зависеть от нашей занятости.
Напомним,