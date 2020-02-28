Зианджи больше нет: новое имя и какого пола теперь украинская певица

Известный трансгендер, которого многие помнят со времен, когда он был еще Борис Апрель, продолжает искать себя.

С момента проекта «Фабрика звезд» прошло 12 лет, и за это время Борис сменил не только свой пол, но и имя. В 2014 году, переехав в Лос-Анджелес, поклонники узнали, что Апрель стал девушкой, и назывался по-новому – Эйприл.

Но уже в 2018 году, появившись на шоу «Голос країни», публика уже увидела не Эйприл, а Зианджу. Но и ей суждено было просуществовать недолго.

Сегодня на своей странице в Инстаграм экс-Зианджа заявила, что с этого момента зовут ее Зи Фамелу. В своей публикации артистка сообщила и то, что уже в марте выйдет ее дебютный сингл.

Певица Зи Фамелу / instagram.com/zifaamelu

Cтранная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого, для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой. Но у меня есть несколько правил… Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы!⁣⁣⁣ Также, я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл!!! Чтобы узнать, о чём он, я приготовила для вас маленькую загадку, которую вам предстоит разгадать. Вы готовы играть??! Следите за подсказками! И пусть Путешествие начнется!

Напомним,