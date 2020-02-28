Зианджи больше нет: новое имя и какого пола теперь украинская певица

28 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Зианджи больше нет: новое имя и какого пола теперь украинская певица
Певица Зи Фамелу
instagram.com/zifaamelu

Известный трансгендер, которого многие помнят со времен, когда он был еще Борис Апрель, продолжает искать себя.

Читайте такжеДетей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин из-за коронавируса
С момента проекта «Фабрика звезд» прошло 12 лет, и за это время Борис сменил не только свой пол, но и имя. В 2014 году, переехав в Лос-Анджелес, поклонники узнали, что Апрель стал девушкой, и назывался по-новому – Эйприл.  

Но уже в 2018 году, появившись на шоу «Голос країни», публика уже увидела не Эйприл, а Зианджу. Но и ей суждено было просуществовать недолго.

Сегодня на своей странице в Инстаграм экс-Зианджа заявила, что с этого момента зовут ее Зи Фамелу. В своей публикации артистка сообщила и то, что уже в марте выйдет ее дебютный сингл.

Певица Зи Фамелу / instagram.com/zifaamelu

Cтранная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого, для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой. Но у меня есть несколько правил… Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы!⁣⁣⁣ Также, я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл!!! Чтобы узнать, о чём он, я приготовила для вас маленькую загадку, которую вам предстоит разгадать. Вы готовы играть??! Следите за подсказками! И пусть Путешествие начнется!

Напомним,

Облако тегов

Борис Апрель личная жизнь звезд социальные сети новости Зианджа Зи Фамелу

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: участница призналась в неоднократных изнасилованиях и абортах
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница призналась в неоднократных изнасилованиях и абортах
Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин из-за коронавируса
Новости

Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин из-за коронавируса
Лунный гороскоп на 29 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 29 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)
Телешоу

Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK