Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин из-за коронавируса

28 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отправили на карантин из-за коронавируса
instagram.com/kensingtonroyal

Смертельная эпидемия активно распространяется по миру.

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За короткое время коронавирус успел проявиться не только на территории Китая, но и в нескольких европейских странах. Добралась она и до Великобритании. 

В стране уже начали активно предпринимать меры предосторожности: вводить карантин, проверять туристов в аэропортах и даже закрывать учебные заведения. 

Отразилась эпидемия и на королевской семье. Британскую школу Thomas' Battersea, в которой учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, закрыли на карантин. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / instagram.com/kensingtonroyal
Прибегнуть к таким мерам дирекция школы решила не просто так. Дело в том, что накануне четверо учеников вернулись с отдыха из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

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Детей обследовали специалисты. Заболевания не обнаружили. Но даже несмотря на это было принято решение отменить занятия. Так что ближайшие две недели принцесса Шарлотта и принц Джордж проведут со своими родителями.

Напомним, 

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