Андрей Данилко рассказал о романтических отношениях со своей коллегой

26 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Андрей Данилко рассказал о романтических отношениях со своей коллегой
Артист Андрей Данилко
социальная сеть Instagram

Певец стал гостем свеженького выпуска шоу «Слава +».

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В интервью Андрей Данилко рассказал не только о своей жизни и карьере, но и несколько приоткрыл завесу своей личной жизни.

В частности, Андрей Михайлович признался, что у него были отношения с мамой Верки Сердючки, а именно с актрисой и постоянной спутницей Данилко, Инной Белоконь.

Инна была неотъемлемым членом публичного появления Верки Сердючки на всех светских мероприятиях и концертах в роли мамы Верки, Инны Адольфовны. Ранее этой звездной парочке приписывали роман, однако ни Андрей, ни Инна слухи не комментировали.

Верка Сердючка с мамой / instagram.com/v_serduchka
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Кроме признания о романе, исполнитель заявил, что Инна до сих пор его близкий друг и вспомнил об их встрече с актрисой.

Наша встреча – это была полная антипатия. Я думал: «Боже, шо это?» и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер, – говорит артист. – У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка... И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра.

Кстати, звездная парочка сейчас не только по-дружески общается, но и любит отдыхать вместе в Греции.

Напомним, 

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