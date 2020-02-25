Від пацанки до панянки-4: участница реалити во время вечеринки разбила кулаком зеркало

Изо всех сил участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» треснула рукой по зеркалу, потому что не хотела, чтобы прекращалась вечеринка.

Спортивную карьеру Виктория #Боксерша Алехина променяла на гулянки и алкоголь. Именно в них потенциальная футболистка видела смысл жизни до проекта. Неудивительно, что на вечеринках Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки-4» Вика веселилась, как в последний раз.

Во время одной из таких тусовок «пацанка» настолько разошлась, что набросилась на охранников с кулаками. А когда поняла, что силы неравны, не смогла сдержать эмоции и ударила рукой по зеркалу.

Меня разозлило, что нам сказали идти спать. А я хотела продолжать, потому что это была крутая вечеринка. Возможно, даже одна из лучших в моей жизни, – оправдывается Вика Алехина. – В какой-то момент мне стало трудно себя контролировать. Нужно было куда-то выплеснуть агрессию. Поэтому я ударила по зеркалу.

Съемки реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала

Будучи в сильном опьянении, #Боксерша не сразу поняла, что разбила руку до крови.

Было неприятно смотреть, – говорит Мария #Стрипуха Переселкина, еще одна участница «Від пацанки до панянки». – Весь дом был залит кровью Вики. Кровь была просто повсюду!

Съемки реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала

На следующий день, когда страсти поутихли, и настало время встречи с преподавателями, «пацанки» были уже не такими смелыми.

Было видно, что Вике стыдно за свое поведение, – делится наблюдениями еще одна ученица школы леди, Женя #Батюшка Мазур. – Особенно когда сказали, что может поехать домой, она чуть не заплакала.

Съемки реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала

Я пришла на проект, чтобы поверить в себя, – говорит Вика #Боксерша Алехина. – Чтобы убедиться, что не все потеряно, и мотивироваться изменить свою жизнь.

На этот раз преподаватели поверили девушке. Но не устроит ли она что-то похожее в следующий раз? Смотрите по понедельникам в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале на нашем сайте TV.UA!

Напомним,