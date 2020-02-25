Дочь Анастасии Заворотнюк подвергает свою жизнь опасности на отдыхе в Италии

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает свою реабилитацию после борьбы с раком мозга четвертой стадии.

И пока звезда сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему пребывает в больнице под наблюдением специалистов, ее дочь Анна путешествует по миру. 24-летняя девушка уже несколько дней находится в Италии, откуда активно публикует фотографии и видео на своей странице в Инстаграм.

Анастасия Заворотнюк с семьей / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна уже успела посетить Рим и побывать во Флоренции. И, несмотря на то, что все снимки с отдыха появляются исключительно в Инста-сториз девушки, от комментариев фолловеров ей спрятаться не удалось.

Многие поклонники Ани считают, что, путешествуя по Италии, она подвергает свою жизнь опасности. Ведь согласно последним данным, в этой стране из-за смертельного коронавируса уже умерло шесть человек.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Италии / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Но, похоже, слова фолловеров и пугающие новости со стороны СМИ, дочь Анастасии Заворотнюк совершенно не пугают. Она сдерживает себя от комментариев и продолжает наслаждаться отдыхом.

Напомним,