Голос країни-10: MONATIK записал гимн проекта вместе с участниками своей команды
В это воскресенье, 23 февраля во время шестого выпуска слепых прослушиваний на «Голосі країни» на телеканале «1+1» MONATIK полностью собрал свою команду талантливых вокалистов.
Песня называется «Наш голос», а клип снимался на крыше Киевской крепости с видом на НСК «Олимпийский», который очень символичен для MONATIK, ведь этим летом артист впервые собрал главный стадион страны.
Это внезапная встреча абсолютно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK 2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремящиеся к своим целям. Невероятный состав, – комментирует песню артист. – Вашему вниманию предоставляем музыкальное фото нашей команды. На память мы решили запечатлеть нас молодыми и перспективными. С разными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем. «Якщо замерзло все всередині і навколо... відчуй тепло... відчуй наш голос...
#MadeWithLoveAndRhythm П.С. Ребята и девчата, Вы потрясающие и безумно крутые. Спасибо, что выбрали меня своим тренером, – говорит MONATIK. – Очень ценно и колоссально сложно... среди Вас невозможно выбирать. Вы лучшие из лучших.Напомним,