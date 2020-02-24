Голос країни-10: MONATIK записал гимн проекта вместе с участниками своей команды

24 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: MONATIK записал гимн проекта вместе с участниками своей команды
Певец MONATIK
пресс-служба канала 1+1

В это воскресенье, 23 февраля во время шестого выпуска слепых прослушиваний на «Голосі країни» на телеканале «1+1» MONATIK полностью собрал свою команду талантливых вокалистов.

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В честь десятого юбилейного сезона звездный тренер вместе со своими подопечными впервые в истории шоу записал композицию, которая стала неофициальным гимном проекта «Голос країни»

Песня называется «Наш голос», а клип снимался на крыше Киевской крепости с видом на НСК «Олимпийский», который очень символичен для MONATIK, ведь этим летом артист впервые собрал главный стадион страны.  

Это внезапная встреча абсолютно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK 2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремящиеся к своим целям. Невероятный состав, – комментирует песню артист. – Вашему вниманию предоставляем музыкальное фото нашей команды. На память мы решили запечатлеть нас молодыми и перспективными. С разными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем. «Якщо замерзло все всередині і навколо... відчуй тепло... відчуй наш голос...

MONATIK со своей командой / пресс-служба канала 1+1
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Также певец обратился к участникам своей команды.

#MadeWithLoveAndRhythm П.С. Ребята и девчата, Вы потрясающие и безумно крутые. Спасибо, что выбрали меня своим тренером, – говорит MONATIK. – Очень ценно и колоссально сложно... среди Вас невозможно выбирать. Вы лучшие из лучших.

Напомним, 

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