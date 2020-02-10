20-летний сын Синди Кроуфорд шокировал публику своим поступком: «Мама, прости»
Супермодель Синди Кроуфорд - мама двух не только красивых, но и талантливых детей.
За жизнью Пресли и Кайи в социальных сетях следят миллионы, а любой их неожиданный поступок сразу же становится сенсацией. В этот раз стать героем множества публикаций таблоидов удалось 20-летнему Пресли. Парень решился на весьма неожиданный поступок.
С легкой руки художника Джонбоя Пресли сделал себе новую татуировку. Расположилась она на лице парня – под правым глазом.
Синди была удивлена выходкой сына. Во избежание скандала парень даже обратился к ней со словами извинения.
Извини, мама,– сказал парень в Инстаграм-сториз.