20-летний сын Синди Кроуфорд шокировал публику своим поступком: «Мама, прости»

Супермодель Синди Кроуфорд - мама двух не только красивых, но и талантливых детей.

Наследники легендарной супермодели – сын Пресли Гербер и дочь Кайя Гербер – решили пойти по стопам мамы. Сейчас ребята успешно строят карьеру моделей.

За жизнью Пресли и Кайи в социальных сетях следят миллионы, а любой их неожиданный поступок сразу же становится сенсацией. В этот раз стать героем множества публикаций таблоидов удалось 20-летнему Пресли. Парень решился на весьма неожиданный поступок.

С легкой руки художника Джонбоя Пресли сделал себе новую татуировку. Расположилась она на лице парня – под правым глазом.

20-летний сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер / instagram.com/presleygerber

Для тату парень выбрал слово Misunderstood, что в переводе означает «неправильно понят». Фотографиями с кабинета мастера Пресли поделился в Инстаграм.

Синди была удивлена выходкой сына. Во избежание скандала парень даже обратился к ней со словами извинения.

Извини, мама,

– сказал парень в Инстаграм-сториз.

Пресли Гербер и Джонбой / instagram.com/presleygerber

Напомним,