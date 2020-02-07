Вера Брежнева прокомментировала слухи о ссорах и скором разводе Меладзе с Джанабаевой

Жизнь братьев Меладзе не перестает интересовать публику.

Общественность то и дело пытается развести композитора Константина Меладзе с Верой Брежневой , а певца Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

Причиной тому являются разные предпосылки. То публика находится в недоумении: «Почему певицы резко удаляют совместные снимки с мужьями», то задается вопросом: «Почему пары не приходят вместе на семейные праздники?»

Вера Брежнева с мужем / instagram.com/ververa

Одно из таких торжеств на днях состоялось у Веры Брежневой. Во время отдыха в горах она собрала родственников и друзей, чтобы отметить свой день рождения.

На странице в Инстаграм певица опубликовала фотографию с торжества, чем дала понять, что Валерия и Альбины среди гостей не оказалось.

Идеальный день рождения – это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестер и мы провели этот день в потрясающей атмосфере! – написала Вера в комментариях под фото. – Единственный минус нашей большой компании – это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. Зато с нами весело.

Вера Брежнева с семьей и друзьями / instagram.com/ververa

Из-за отсутствия Валерия и Альбины на торжестве, в Сети в очередной раз поползли слухи о конфликте в их семье, и даже больше – о скором разводе. Но Брежнева нашла, что ответить на подобные догадки публики.

Потому что графики не пересекаются...

– объяснила ситуацию артистка, заверив фанатов, что в семье ее родственников все в порядке.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva

Напомним,