Вера Брежнева прокомментировала слухи о ссорах и скором разводе Меладзе с Джанабаевой
7 февраля 2020 14:00
Юлия Крутиева
Жизнь братьев Меладзе не перестает интересовать публику.
Общественность то и дело пытается развести композитора Константина Меладзе с Верой Брежневой
, а певца Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.
Причиной тому являются разные предпосылки. То публика находится в недоумении: «Почему певицы резко удаляют совместные снимки с мужьями», то задается вопросом: «Почему пары не приходят вместе на семейные праздники?»
Вера Брежнева с мужем / instagram.com/ververa
Одно из таких торжеств на днях состоялось у Веры Брежневой. Во время отдыха в горах она собрала родственников и друзей, чтобы отметить свой день рождения.
На странице в Инстаграм певица опубликовала фотографию с торжества, чем дала понять, что Валерия и Альбины среди гостей не оказалось.
Идеальный день рождения – это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестер и мы провели этот день в потрясающей атмосфере! – написала Вера в комментариях под фото. – Единственный минус нашей большой компании – это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. Зато с нами весело.
Вера Брежнева с семьей и друзьями / instagram.com/ververa
Из-за отсутствия Валерия и Альбины на торжестве, в Сети в очередной раз поползли слухи о конфликте в их семье, и даже больше – о скором разводе. Но Брежнева нашла, что ответить на подобные догадки публики.
Потому что графики не пересекаются...
– объяснила ситуацию артистка, заверив фанатов, что в семье ее родственников все в порядке.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva
Напомним,