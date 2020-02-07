Вера Брежнева прокомментировала слухи о ссорах и скором разводе Меладзе с Джанабаевой

7 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Вера Брежнева прокомментировала слухи о ссорах и скором разводе Меладзе с Джанабаевой
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Жизнь братьев Меладзе не перестает интересовать публику.

Читайте такжеЗолотой век Голливуда: умер легендарный актер Дуглас
Общественность то и дело пытается развести композитора Константина Меладзе с Верой Брежневой, а певца Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

Причиной тому являются разные предпосылки. То публика находится в недоумении: «Почему певицы резко удаляют совместные снимки с мужьями», то задается вопросом: «Почему пары не приходят вместе на семейные праздники?»

Вера Брежнева с мужем / instagram.com/ververa
Одно из таких торжеств на днях состоялось у Веры Брежневой. Во время отдыха в горах она собрала родственников и друзей, чтобы отметить свой день рождения.

Читайте такжеПобедители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
На странице в Инстаграм певица опубликовала фотографию с торжества, чем дала понять, что Валерия и Альбины среди гостей не оказалось.

Идеальный день рождения – это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестер и мы провели этот день в потрясающей атмосфере! – написала Вера в комментариях под фото. – Единственный минус нашей большой компании – это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. Зато с нами весело.

Вера Брежнева с семьей и друзьями / instagram.com/ververa
Читайте также52-летняя Джулия Робертс засветила татуировку на интимном месте
Из-за отсутствия Валерия и Альбины на торжестве, в Сети в очередной раз поползли слухи о конфликте в их семье, и даже больше – о скором разводе. Но Брежнева нашла, что ответить на подобные догадки публики.

Потому что графики не пересекаются...
– объяснила ситуацию артистка, заверив фанатов, что в семье ее родственников все в порядке.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva
Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд Вера Брежнева Альбина Джанабаева Валерий Меладзе социальные сети отношения новости

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Новости

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте: Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом
Меломан

Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте: Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом
«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков
Новости

«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков
ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем
Lifestyle

ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK