Золотой век Голливуда: умер легендарный актер Дуглас

6 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Золотой век Голливуда: умер легендарный актер Дуглас
Актер Майкл Дуглас
TV.UA

Не только январь оказался самым печальным месяцем для некоторых звезд. Потери происходят и в феврале.

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Начало года забрало близких людей у Наталки Карпы, Анны Завальской. Обе певицы потеряли своих бабушек. А вот Селин Дион пришлось попрощаться с мамой.

Вчера трагедия случилась в семье одного из легендарных американских актеров – Майкла Дугласа. На 104-м году жизни умер его отец Кирк Дуглас. 

Кирк был выдающимся голливудским актером. В его фильмографии более чем 90 картин, среди которых «Спартак», «Викинги» и «Тропы славы».

Майкл Дуглас с семьей / instagram.com/michaelkirkdouglas
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О смерти самого близкого человека Майкл Дуглас сообщил на своей странице в Инстаграм. Предположительно, его отец умер от остановки сердца.

Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, который дожил до своих золотых лет, гуманистом, приверженность к справедливости которого, устанавливает стандарт для всех нас, к которому мы стремимся, – пишет Майкл Дуглас. – Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой: «Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын».

Напомним,

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