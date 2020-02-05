Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась редким фото с мужем и подросшим старшим сыном
Актриса довольно редко делится с публикой деталями личной жизни.
Своих мальчиков Мельникова показывает редко. Делает она это лишь в особых случая, например, в честь семейных праздников или в целях рекламы каких-то продуктов.
Но даже подобные фотографии очень ценны для поклонников Дарьи. Они безумно рады за женское счастье 27-летней актрисы и желают ей удачи.
В кадре Мельникова позирует с мужем и старшим сыном. При этом 4-летний Артур натянул головной убор на лицо, чем рассмешил маму.