Катя Осадчая настороженно восприняла решение мужа принять участие в популярном шоу: «А оно тебе надо?»

4 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Катя Осадчая настороженно восприняла решение мужа принять участие в популярном шоу: «А оно тебе надо?»
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

Телеведущий стал первым участником нового сезона развлекательного шоу «Кто против блондинок?».

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С перерывом в десятилетие Юрий Горбунов снова оказался один на один с почти полусотней блондинок – он во второй раз пришел на проект Нового канала.

Я считаю светловолосых девушек достойными соперницами, – рассказал Юрий. – И ни с какими стереотипами не согласен. В конце концов, у меня жена – почти блондинка, и я считаю ее очень умной, мудрой женщиной. В то же время не ставлю целью победить. Моя цель – классно провести время и проверить свои знания. Хотя победа в этом проекте больше зависит от интуиции и хорошей коммуникации с Лесей.

Юрий Горбунов и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Телеведущий также признался Новому каналу, что его жена Екатерина Осадчая настороженно восприняла его решение принять участие в проекте.

Катя пожала плечами и спросила: «А оно тебе надо?» Я ответил: «Прикольно же... Хочу попробовать». Она сказала, что не пошла бы. «Это потому, что ты не мужчина», – пояснил я ей.

Телеведущий Юрий Горбунов / пресс-служба Нового канала
Напомниv, 

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