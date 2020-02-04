Катя Осадчая настороженно восприняла решение мужа принять участие в популярном шоу: «А оно тебе надо?»
4 февраля 2020 18:00
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha
Телеведущий стал первым участником нового сезона развлекательного шоу «Кто против блондинок?».
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Я считаю светловолосых девушек достойными соперницами, – рассказал Юрий. – И ни с какими стереотипами не согласен. В конце концов, у меня жена – почти блондинка, и я считаю ее очень умной, мудрой женщиной. В то же время не ставлю целью победить. Моя цель – классно провести время и проверить свои знания. Хотя победа в этом проекте больше зависит от интуиции и хорошей коммуникации с Лесей.
Юрий Горбунов и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Катя пожала плечами и спросила: «А оно тебе надо?» Я ответил: «Прикольно же... Хочу попробовать». Она сказала, что не пошла бы. «Это потому, что ты не мужчина», – пояснил я ей.
Телеведущий Юрий Горбунов / пресс-служба Нового канала