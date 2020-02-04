Наталья Холоденко о скандальном разводе Остапчука: «У любого преступления есть мотив»

Развод шоумена - одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях за последние две недели.

До сих пор в Сети не утихают разговоры о личной жизни Владимира Остапчука , который осенью прошлого года подал на развод со своей женой Еленой Войченко.

Толчком для обсуждения стало откровенное интервью Войченко, в котором она обвинила бывшего мужа в изменах и заявила, что он не спешит финансово помогать своим детям.

С ответом Владимир томить не стал. В интервью ведущей программы «Светская жизнь» Екатерине Осадчей мужчина поспешил опровергнуть слова экс-супруги. Мимо этой истории не смогли пройти и коллеги Остапчука по шоу-бизнесу. Своими острыми высказываниями в сторону ведущего поделились Илона Гвоздева, Николай Тищенко и жена Андре Тана.

Илона Гвоздева и Владимир остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

А вот самый резкий комментарий оказался у психолога Натальи Холоденко, которая в программе «Зірковий шлях» по полочкам разобрала обоюдные обиды Владимира и Елены.

Начала Наталья с того, что полностью поддержала Елену. Психолог не сомневается в искренности мамы с двумя детьми.

Я считаю, что она 100% искренняя, я знакома с Еленой. Она очень простая и естественная. Поэтому я ей верю. Она леди не пиар-формата. У любого преступления есть мотив, – говорит Холоденко. – У нее мотив – показать свое видение, облегчить как-то свое состояние. Потому что, когда ты в чем-то признаешься публично, это дает чувство облегчения, хотя и временное.

Экс-супруги Елена Войченко и Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Слова Владимира критикует Холоденко, но называет их очень взвешенными и продуманными.

Что меня зацепило в комментарии Владимира – когда он написал о том, что «я благодарен, конечно, благодарен, и сейчас я желаю удачи в ее самостоятельной жизни». В этом слове «самостоятельность» для меня такая жесткость. То есть, ее жизнь была не самостоятельной? Он намекает на то, что она ни на что не способна? Посмотрим, что ты теперь без меня можешь? – делится мнением психолог. – Я бы не называла женщину в состоянии развода самостоятельной или не самостоятельной. Это вообще термин не сюда. А все же пост очень вычитанный. Это видно, что этот пост написан, с одной стороны, на эмоциях, с другой стороны, там взвешенное каждое предложение, продуманное каждое предложение.

Напомним,