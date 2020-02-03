Олег Винник объявляет «марафон любви»

3 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Певец Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

Артист №1 представит новую концертную программу «Безумная Любовь».

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В 2020 году Олег Винник сделает концертный забег мирового масштаба, который начнется выступлениями в городах Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

В рамках «марафона любви» кумир миллионов презентует программу «Безумная Любовь» и представит зрителям концептуально новое шоу. Первая часть тура стартует 18 февраля в Хмельницком. Затем она охватит с десяток городов, среди которых Харьков (29.02), Днепр (1.03), Бровары (7.03), и финиширует в Полтаве 14 марта.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk
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Гостей концертов ожидают танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в исполнении Олега Винника. А также – качественный свет, звук от лучших профессионалов Украины. 

Общая концепция шоу задумана максимально зрелищно и лаконично. В центре – артист, все элементы сценографии, виджеинг, спецэффекты будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме певца.

Расписание тура Олега Винника / Пресс-служба Олега Винника
Напомним, 

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