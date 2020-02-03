Олег Винник объявляет «марафон любви»
Артист №1 представит новую концертную программу «Безумная Любовь».
В рамках «марафона любви» кумир миллионов презентует программу «Безумная Любовь» и представит зрителям концептуально новое шоу. Первая часть тура стартует 18 февраля в Хмельницком. Затем она охватит с десяток городов, среди которых Харьков (29.02), Днепр (1.03), Бровары (7.03), и финиширует в Полтаве 14 марта.
Общая концепция шоу задумана максимально зрелищно и лаконично. В центре – артист, все элементы сценографии, виджеинг, спецэффекты будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме певца.