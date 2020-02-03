MARUV покорила Сеть соблазнительной фотосессией во время отдыха на Бали
Конец января и начало февраля для певицы стали периодом релакса.
Во время зимних каникул 27-летняя эпатажная певица вместе со своим мужем Александром Корсуном решила устроить феерический летних отдых.
Сейчас пара наслаждается теплым океаном и местными деликатесами на одном из самых роскошных курортов – Бали. Яркими снимками с отпуска MARUV делится в Инстаграм.
В кадре соблазнительная исполнительница предстала в черном мини-платье в сеточку, которое почти оголило ее подтянутую фигуру. Она позировала в пикантных позах, хвастаясь упругими ягодицами и пышным бюстом.