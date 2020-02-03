MARUV покорила Сеть соблазнительной фотосессией во время отдыха на Бали

Конец января и начало февраля для певицы стали периодом релакса.

В то время, как множество украинских знаменитостей уже упорно готовятся к насыщенным гастролям, MARUV отправилась в заслуженный отпуск.

Во время зимних каникул 27-летняя эпатажная певица вместе со своим мужем Александром Корсуном решила устроить феерический летних отдых.

Сейчас пара наслаждается теплым океаном и местными деликатесами на одном из самых роскошных курортов – Бали. Яркими снимками с отпуска MARUV делится в Инстаграм.

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial

С собой в путешествие певица взяла множество яркой одежды. В одном из самых соблазнительных образов она устроила целую фотосессию. Ее результатом MARUV похвасталась в Сети.

В кадре соблазнительная исполнительница предстала в черном мини-платье в сеточку, которое почти оголило ее подтянутую фигуру. Она позировала в пикантных позах, хвастаясь упругими ягодицами и пышным бюстом.

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial

Напомним,