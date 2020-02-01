МастерШеф-8: участник шоу впервые станет папой

1 февраля 2020 20:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-8: участник шоу впервые станет папой
МастерШеф-8: участник шоу Влад Мицкевич станет папой
instagram.com/mitskevychvlad

Радостную новость своим поклонникам сообщил участник кулинарного проекта на СТБ.

Читайте такжеСледствие ведут экстрасенсы: неужели призрак погибшего ребенка пытается убить сестру?
На своей странице в Инстаграм участник восьмого сезона шоу «МастерШеф» Влад Мицкевич признался, что готовится впервые стать папой. Супруга кулинара Наталья беременна первенцем. 

Трогательное фото влюбленные опубликовали на своих страницах в сети. В кадре запечатлен момент, когда счастливый будущий отец нежно целует беременный животик своей жены.

Просто без слов. Что бы не написали, нам будет приятно. «Мы» без комментариев,
– подписал фотографию Мицкевич.

Участник шоу «МастерШеф» Влад Мицкевич с женой / instagram.com/mitskevychvlad
Читайте также«Девушки будут очарованы его энергетикой»: Григорий Решетник рассказал о новом Холостяке
Отметим, что в середине декабря 2019 года Влад и Наталья стали мужем и женой. Подписчики пары в комментариях под данным снимком выдвинули предположение, что влюбленные сыграли свадьбу из-за беременности Натальи. Однако Влад опроверг эту информацию.

О беременности мы узнали в ноябре, а заявление в ЗАГС подали ещё в сентябре.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд МастерШеф социальные сети новости телешоу беременные звезды МастерШеф-8 Влад Мицкевич

Материалы по теме

«Я почувствовала жалость»: Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна
Новости

«Я почувствовала жалость»: Актриса Джессика Манн удивила признанием по делу Харви Вайнштейна
«Полураздетые и мокрые»: Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным
Новости

«Полураздетые и мокрые»: Анна Седокова опубликовала пикантный снимок с возлюбленным
Участник шоу «МастерШеф» впервые станет папой
Новости

Участник шоу «МастерШеф» впервые станет папой
Участковый с ДВРЗ: как снимали сериал о криминальном Киеве
Анонсы на ТВ

Участковый с ДВРЗ: как снимали сериал о криминальном Киеве

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 299 серию онлайн (эфир от 30.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 299 серию онлайн (эфир от 30.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK