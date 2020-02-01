МастерШеф-8: участник шоу впервые станет папой
1 февраля 2020 20:10
Юлия Крутиева
МастерШеф-8: участник шоу Влад Мицкевич станет папой
instagram.com/mitskevychvlad
Радостную новость своим поклонникам сообщил участник кулинарного проекта на СТБ.
На своей странице в Инстаграм участник восьмого сезона шоу «МастерШеф» Влад Мицкевич
признался, что готовится впервые стать папой. Супруга кулинара Наталья беременна первенцем.
Трогательное фото влюбленные опубликовали на своих страницах в сети. В кадре запечатлен момент, когда счастливый будущий отец нежно целует беременный животик своей жены.
Просто без слов. Что бы не написали, нам будет приятно. «Мы» без комментариев,
– подписал фотографию Мицкевич.
Участник шоу «МастерШеф» Влад Мицкевич с женой / instagram.com/mitskevychvlad
Отметим, что в середине декабря 2019 года Влад и Наталья стали мужем и женой. Подписчики пары в комментариях под данным снимком выдвинули предположение, что влюбленные сыграли свадьбу из-за беременности Натальи. Однако Влад опроверг эту информацию.
О беременности мы узнали в ноябре, а заявление в ЗАГС подали ещё в сентябре.
Напомним,