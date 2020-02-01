Следствие ведут экстрасенсы: неужели призрак погибшего ребенка пытается убить сестру?
В это воскресенье, 2 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы». Ясновидящие постараются помочь Юлии, которая убеждена, что ее дочь в смертельной опасности.
Такое ощущение, что кто-то выбил из рук эту игрушку, – рассказывает Юлия. – Дочка потянулась за куклой – как тронулась маршрутка. К счастью, удалось вовремя схватить ее за одежду.
А уже через неделю смертельная опасность снова подстерегала ребенка. И самое странное, что каждый раз Рита видела возле себя призрак маленькой девочки. Это пугает ее маму больше всего! Поначалу она не верила словам дочери, но вскоре женщина стала замечать, что ее ребенок общается с кем-то в пустой комнате и даже называет призраков по именам.
В ходе расследования ясновидящие Алена Курилова и Рубина Цыбульская ощутят, что дух ребенка приходит не один, а с какой-то покойной женщиной. Кто и почему охотится на девочку из потустороннего мира? Смотрите в воскресенье, 2 февраля в 19:00, в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,