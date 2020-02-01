Следствие ведут экстрасенсы: неужели призрак погибшего ребенка пытается убить сестру?

В это воскресенье, 2 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы». Ясновидящие постараются помочь Юлии, которая убеждена, что ее дочь в смертельной опасности.

За помощью к экстрасенсам обратилась Юлия из Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка. Теперь она боится за жизнь второй дочери – Маргариты. Мама говорит: ее девочка уже дважды попадала в очень опасные ситуации! Однажды Юлия вела Риту в детский сад, и вдруг кукла, которую несла малышка, выпрыгнула из ее рук и упала на дорогу, прямо под колеса маршрутки!

Такое ощущение, что кто-то выбил из рук эту игрушку, – рассказывает Юлия. – Дочка потянулась за куклой – как тронулась маршрутка. К счастью, удалось вовремя схватить ее за одежду.

А уже через неделю смертельная опасность снова подстерегала ребенка. И самое странное, что каждый раз Рита видела возле себя призрак маленькой девочки. Это пугает ее маму больше всего! Поначалу она не верила словам дочери, но вскоре женщина стала замечать, что ее ребенок общается с кем-то в пустой комнате и даже называет призраков по именам.

Юлия считает, что ее дочь Риту преследует дух ребенка, которого она потеряла. И в этой трагедии женщина винит себя.

В ходе расследования ясновидящие Алена Курилова и Рубина Цыбульская ощутят, что дух ребенка приходит не один, а с какой-то покойной женщиной. Кто и почему охотится на девочку из потустороннего мира? Смотрите в воскресенье, 2 февраля в 19:00, в проекте «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,