Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

26 января 2020 19:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
пресс-служба канала СТБ

19 января в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Алена Курилова и Жанна Шулакова расследуют загадочное исчезновение школьницы в городе Кропивницкий. 8 декабря 2017 года ребенок исчез. 

Утром Катя пошла в школу и после занятий домой так и не вернулась. Телефон девочки выключен, у друзей и родственников она не появлялась, а учителя сообщают родителям, что Кати вообще в школе не было. Полиция, волонтеры и родственники ищут ее третьи сутки. Но это не дает никаких результатов…

Неужели Катю похитили? O каком мужчине говорила Жанна? И кто знает, где сейчас девочка, но почему-то скрывает? Экстрасенсы отправятся на поиски. Расследование приведет их к дому, где жила Катя!

Новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова телешоу расследование

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