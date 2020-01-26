Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого

26 января 2020 14:35 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого
Экстрасенс Алена Курилова
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 26 января в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

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Алена Курилова и Жанна Шулакова расследуют загадочное исчезновение школьницы в городе Кропивницкий. Двенадцатилетнюю девочку по имени Катя ищут уже третьи сутки! 

8 декабря 2017 года ребенок исчез. Утром Катя пошла в школу и после занятий домой так и не вернулась. Телефон девочки выключен, у друзей и родственников она не появлялась, а учителя сообщают родителям, что Кати вообще в школе не было. Полиция, волонтеры и родственники ищут ее третьи сутки. Но это не дает никаких результатов…

Чтобы найти место нахождения девочки, ясновидящие используют карту города и укажут приблизительное место, где находится школьница! 

Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого / пресс-служба

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Настраиваясь на Катю, Жанна Шулакова сообщит: «Есть какой-то мужчина. Он словно из другой реальности». А Алена Курилова добавит: «Я чувствую женщину. Она знает, где Катя, но почему-то молчит».

Неужели Катю похитили? O каком мужчине говорила Жанна? И кто знает, где сейчас девочка, но почему-то скрывает? Экстрасенсы отправятся на поиски. Расследование приведет их к дому, где жила Катя! Но почему встреча человеком, причастным к исчезновению школьницы, заставит экстрасенсов заплакать? 

Смотрите в сегодняшнем выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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