Сегодня, 26 января в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».

Алена Курилова и Жанна Шулакова расследуют загадочное исчезновение школьницы в городе Кропивницкий. Двенадцатилетнюю девочку по имени Катя ищут уже третьи сутки!

8 декабря 2017 года ребенок исчез. Утром Катя пошла в школу и после занятий домой так и не вернулась. Телефон девочки выключен, у друзей и родственников она не появлялась, а учителя сообщают родителям, что Кати вообще в школе не было. Полиция, волонтеры и родственники ищут ее третьи сутки. Но это не дает никаких результатов…

Чтобы найти место нахождения девочки, ясновидящие используют карту города и укажут приблизительное место, где находится школьница!

Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого / пресс-служба

Настраиваясь на Катю, Жанна Шулакова сообщит: «Есть какой-то мужчина. Он словно из другой реальности». А Алена Курилова добавит: «Я чувствую женщину. Она знает, где Катя, но почему-то молчит».

Неужели Катю похитили? O каком мужчине говорила Жанна? И кто знает, где сейчас девочка, но почему-то скрывает? Экстрасенсы отправятся на поиски. Расследование приведет их к дому, где жила Катя! Но почему встреча человеком, причастным к исчезновению школьницы, заставит экстрасенсов заплакать?

Смотрите в сегодняшнем выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в 19:00 на СТБ!

Напомним,