Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого
Сегодня, 26 января в 19:00, на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити «Следствие ведут экстрасенсы».
8 декабря 2017 года ребенок исчез. Утром Катя пошла в школу и после занятий домой так и не вернулась. Телефон девочки выключен, у друзей и родственников она не появлялась, а учителя сообщают родителям, что Кати вообще в школе не было. Полиция, волонтеры и родственники ищут ее третьи сутки. Но это не дает никаких результатов…
Чтобы найти место нахождения девочки, ясновидящие используют карту города и укажут приблизительное место, где находится школьница!
Неужели Катю похитили? O каком мужчине говорила Жанна? И кто знает, где сейчас девочка, но почему-то скрывает? Экстрасенсы отправятся на поиски. Расследование приведет их к дому, где жила Катя! Но почему встреча человеком, причастным к исчезновению школьницы, заставит экстрасенсов заплакать?
Смотрите в сегодняшнем выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в 19:00 на СТБ!
Напомним,