Следствие ведут экстрасенсы: таинственное исчезновение юной школьницы

19 января 2020 10:30 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: таинственное исчезновение юной школьницы
Следствие ведут экстрасенсы: таинственное исчезновение юной школьницы
пресс-служба канала СТБ

Сегодня в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Ясновидящие Жанна Шулакова и Ярослава Федорова попытаются разобраться в таинственном исчезновении юной школьницы. Родные до сих пор не верят в гибель девочки, ведь никаких свидетелей, зацепок и следов не было обнаружено…

К экстрасенсам обратилась Екатерина Романец из Днепропетровской области, которая думает, что ее исчезнувшая 12 лет назад сестра Валя до сих пор жива. В день исчезновения восьмилетняя школьница играла у подъезда и не вернулась домой в указанное время. Никто не слышал детского крика и не видел ничего подозрительного!

Следствие ведут экстрасенсы: таинственное исчезновение юной школьницы / пресс-служба
Через неделю поисков правоохранители сообщили, что нашли тело Вали на кладбище. Однако родителям так и не показали его и выдали закрытый гроб. По версии правоохранителей, ребенка задушили. Дело так и осталось нераскрытым. 

«Следствие ведут экстрасенсы» Во время расследования ясновидящие увидят, что маленького ребенка будто распяли средь белого дня! Кроме того, экстрасенсы ощутят, что в городе случилась ужасная смерть – другой 8-летней девочки! Не пропустите! Ясновидящие найдут комнату пыток, где находилась пропавшая девочка.

Смотрите выпуск «Следствие ведут экстрасенсы» сегодня в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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