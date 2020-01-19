Следствие ведут экстрасенсы: таинственное исчезновение юной школьницы
Сегодня в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы».
К экстрасенсам обратилась Екатерина Романец из Днепропетровской области, которая думает, что ее исчезнувшая 12 лет назад сестра Валя до сих пор жива. В день исчезновения восьмилетняя школьница играла у подъезда и не вернулась домой в указанное время. Никто не слышал детского крика и не видел ничего подозрительного!
«Следствие ведут экстрасенсы» Во время расследования ясновидящие увидят, что маленького ребенка будто распяли средь белого дня! Кроме того, экстрасенсы ощутят, что в городе случилась ужасная смерть – другой 8-летней девочки! Не пропустите! Ясновидящие найдут комнату пыток, где находилась пропавшая девочка.
Смотрите выпуск «Следствие ведут экстрасенсы» сегодня в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,