Солистка группы KAZKA рассказала, как снимали скандальные сцены из их нашумевшего клипа

18 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Солистка группы KAZKA рассказала, как снимали скандальные сцены из их нашумевшего клипа
Группа KAZKA
пресс-служба

В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о символизме скандального видео на их песню «Палала».

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В конце 2019 года участники коллектива KAZKA удивили поклонников достаточно откровенным и страстным клипом. Пока некоторые осуждали артистов за чрезмерную интимность и эротичность сцен, другие восхищались смелой идеей клипа.  

В одном из самых скандальных кадров мужчина достает изо рта солистки группы Александры Зарицкой красную нить. Как пошутил Анатолий Анатолич, эта сцена напомнила ему шутку о «первое января, шесть утра». 

Съемки клипа на песню «Палала» / пресс-служба

На самом деле все было гораздо элегантнее, чем ты рассказываешь, – ответила Александра Зарицкая ведущему канала «Украина». – Ты так говоришь, будто это действительно то, о чем ты рассказываешь. А это не так, это аллитерация, символизм. Это из меня, из моей души, из моего сердца достают красную нить, которая является символом любви.

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Как известно, режиссером нашумевшего видео стал Алан Бадоев. Солистка коллектива признается – доверие к звездному клипмейкеру появилось еще до начала работы над видео. 
Съемки клипа на песню «Палала» / пресс-служба

У Алана было очень много идей. Но именно эта вызвала такой большой ажиотаж. В видео, на самом деле, все очень романтично и я бы даже сказала высокодуховно.

Также артистка раскрыла тайну, как снимали сцены, когда красной ниткой с иголкой зашивают кожу. По словам Александры, для этих кадров использовали специальную имитацию кожи из силикона.

Напомним,

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