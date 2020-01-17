Оля Полякова шокировала рассказом о своих приключениях в Мексике

17 января Суперблондинке исполнилось 36 лет. Свой день рождения она отмечает в Мексике.

Однако попасть на отдых Оле Поляковой было не так-то просто. Об этом она решила рассказать своим поклонникам.

Отработав гастроли по США, артистка собралась лететь на отдых в Мексику, но в этот момент у нее случился форс-мажор. Интересная история из первых уст:

«Всем привет из не очень солнечной, но Мексики. Я вам обещала рассказать страшную сказку на ночь. У нас обед, а у вас вечер, поэтому самое время для страшной истории (улыбается).

Знали бы вы, как я приехала в Канкун. А приехала я сюда случайно, хотя все было запланировано. Итак, за пять минут до выезда из отеля в Нью-Йорке в аэропорт я обнаружила, что потеряла паспорт, вместе со своей визой и визы Алисы. У меня остался только действующий паспорт без американской визы, а въезжать в Канкун нужно именно с ней. А это значит, что накрывался мой отпуск в Мексике и моя поездка в Майами, куда я планировала вернуться после отдыха в Канкуне и пробыть там до конца января. Обнаружив это, в полной истерике и слезами на глазах, я собираюсь оставаться в отеле, уже мысленно покупаю билеты домой в Киев и решаю проблемы с восстановлением документов, как пришла в голову мысль, разобраться со всем по дороге в аэропорт. И о чудо!

Певица Оля Полякова / пресс-служба

Нам, конечно же, помогали все, кто мог: друзья и знакомые в консульстве, но вот что интересное выяснилось. Оказывается, в Мексику не нужна виза, достаточно действующего биометрического паспорта, действующей визы в США и Канаду и приглашение из посольства. И удивительным образом, в течении получаса нам делают это официальное письмо – на меня и на Алису. Представляете?

Мы как-то это приглашение распечатали на коленке, о котором в Америке знать не знают, меня до последнего не хотели пускать в самолет, а все уже заняли свои места на борту, мы ждали супервайзера, чтобы он дал добро и каким-то образом меня таки пустили во внутрь. Чудом я села в самолет и сегодня утром выяснилось, что мой паспорт нашли в Нью-Йорке.

Певица Оля Полякова / пресс-служба

То, что мне пришлось тогда пережить, словами описать сложно – это так ужасно и страшно, у меня сгорали все деньги: за отдых в Мексике, отдых в Майами, все купленные билеты на меня и Алису, но самое главное – бизнес-класс из Майями в Киев. А знаете, что этому предшествовало?

На гастролях в США я очень сильно устала и в какой-то момент сказала фразу: «Мне не нужен никакой отдых, я ничего уже не хочу!» - И вселенная мне ответила: «Не хочешь – не надо. У тебя больше нет паспорта». Я поняла свою ошибку сразу и попросила вселенную меня не наказывать, пообещав мыслить в 2020 году только позитивно. А она взяла и повернулась ко мне лицом!

Итак, я в Канкуне с красивым морем и паспортом. Вхожу в новый год с мыслью, что все у нас будет великолепно! Ваша королева Канкуна.» ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…